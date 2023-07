Ionity nimmt weiteren HPC-Park in Frankreich in Betrieb

Ionity und Vinci Autoroutes haben im südfranzösischen Rousset, nahe Marseille und Aix-en-Provence an der A8, einen großen Schnellladepark eingeweiht. Die Anlage in Rousset bietet 16 HPC-Ladepunkte und kann bei Bedarf um acht weitere ergänzt werden.

Zum Einsatz kommen 350-kW-Ladesäulen im typischen Ionity-Design – von welchem Hersteller die verbaute Hardware geliefert wird, ist nicht bekannt. Alle Ladeplätze sind überdacht, dort ist auch eine PV-Anlage integriert. Die Station ähnelt vom Aufbau her jener in Mornas, die Ionity im Februar nur wenige Kilometer entfernt an der A7 eröffnet hatte. Auch dort können bis zu 16 E-Autos je Fahrtrichtung unter einem Solardach laden.

Der neue Standort ist der 55. von insgesamt 60 Ionity-Ladeparks, die bis Ende Juli an Raststätten von Vinci Autoroutes eröffnet werden. Vinci Autoroutes ist einer der größten Autobahnkonzessionäre in Frankreich und bewirtschaftet eine Strecke von 4.443 Kilometern. „Dies ist ein wichtiger Standort für Langstreckenfahrten im Süden Frankreichs“, sagt Olivier Granier, Leiter der kommerziellen Einrichtungen von Vinci Autoroutes. „Mit der steigenden Zahl der Elektrofahrzeuge verändern sich auch die Raststätten. Wir erweitern unser Serviceangebot für die Fahrtpausen. Alle 181 Raststätten werden mit Ladeparks ausgestattet und bieten 1.800 Ladepunkte, 90 Prozent davon sind Schnellladepunkte.“

Derzeit betreibt Ionity in Frankreich mehr als 130 Ladeparks mit mehr als 700 Schnellladepunkten. „Wir haben ein dichtes Schnellladenetz in Frankreich und werden uns nun auf die weitere Aufstockung der bestehenden Ladeparks fokussieren“, sagt Brieuc de Tonquédec, Country Manager für Ionity in Frankreich. Die Ionity-Station in Rousset veranschaulicht, wie wir die exponentiell steigende Verbreitung von Elektrofahrzeugen unterstützen: mehr Ladepunkte, mehr Dienstleistungen und eine besseres Kundenerlebnis.“

ionity.eu (PDF)