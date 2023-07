Hedin grÃ¼ndet eigene Tochter fÃ¼r DC-Laden

Die schwedische Autohandelsgruppe Hedin Mobility Group hat eine Ladeinfrastruktur-Tochter gegründet. Hedin Supercharge soll einer der größten DC-Ladeanbieter in Schweden werden, später ist aber auch eine Expansion vorgesehen.

In dem schwedischen Heimatmarkt verfügt die Hedin Mobility Group über 120 Handelsbetriebe. Mit den mehr als 270 Händlern der Hedin Mobility Group in zwölf Ländern bestehe das Ziel auch in einer kontinuierlichen europäischen Expansion und Etablierung von Hedin Supercharge, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt.

In einem ersten Schritt sollen in Schweden ab August 2023 zehn öffentlich zugängliche Standorte in der Nähe von Hedin-Händlern mit insgesamt 47 Ladepunkten errichtet werden. Die Ladestationen werden eine Leistung von 300 kW bieten. Nähere Infos zu den Standorten, den Zahlungsmethoden und mehr will Hedin bei der Inbetriebnahme der ersten Installationen nennen.

CEO von Hedin Supercharge ist Erik Aspholmer, der sowohl die Investition in das öffentliche DC-Laden als auch die Arbeiten zum Ausbau des AC-Ladens für die Händler der Hedin Mobility Group in Schweden leiten wird. Aspholmer kommt vom Ladenetzbetreiber Eways zu Hedin und verfügt über insgesamt 20 Jahre Erfahrung im Bereich Elektroinstallation sowie bei der Planung und dem Bau von Ladeanlagen.

In der eMobility-Welt ist Hedin in vor allem als Vertriebspartner von BYD in Deutschland und Schweden bekannt.

mfn.se