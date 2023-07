Lilium sammelt 150 Millionen Dollar ein

Das bayerische E-Flugtaxi-Startup Lilium hat weitere 150 Millionen US-Dollar an Kapital eingenommen. Lilium konnte in Deutschland einen Geldgeber auftreiben, der 75 Millionen Dollar investiert – damit Tencent seine Zusage einhält und seinerseits weitere 75 Millionen Dollar investiert.

Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, kommen 75 Millionen Dollar vom deutschen Wagniskapitalgeber Earlybird und weitere 75 Millionen vom chinesischen Investor Tencent. Anfang Mai hatte Lilium bereits angekündigt, dass Tencent 100 Millionen Dollar investieren und weitere 75 Millionen freigeben will, wenn es Lilium gelingt, die gleiche Summe bei anderen Investoren aufzutreiben. Dies ist mit den 75 Millionen von Earlybird nun gelungen.

In Summe kommen von Tencent und Earlybird also 250 Millionen US-Dollar an frischem Kapital. Wie das „Handelsblatt“ schreibt, sei es Lilium damit gelungen, „einen Großteil seiner akuten Finanzierungslücke zu schließen, und dürfte damit den Zeitraum bis zum bemannten Jungfernflug überbrücken können“. Dieser soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres erfolgen und ist wiederum die Voraussetzung für die Zertifizierung des elektrischen Senkrechtstarters. Und ohne Zertifizierung ist kein kommerzieller Flugbetrieb möglich.

Lilium hatte im Mai selbst erklärt, jene 250 Millionen Dollar zu benötigen, um bis zum bemannten Erstflug in der ersten Hälfte des kommenden Jahres durchzuhalten. Zusagen für diese Summe hat sich das Unternehmen nun gesichert. Weitere, ungeplante Ausgaben oder Preiserhöhungen scheinen aber nicht gedeckt.

„Wir gehörten nicht zu den frühen Investoren, weil wir zu großen Respekt vor den technischen und finanziellen Herausforderungen hatten. Lange waren wir nicht sicher, wo die Reise hingeht. Aber jetzt sind die wesentlichen Hindernisse überwunden und der Erstflug ist nicht mehr weit entfernt“, sagt Hendrik Brandis, Partner beim deutschen Wagniskapitalgeber Earlybird, dem „Handelsblatt“. Und: Da der Börsenwert seit dem IPO vor knapp zwei Jahren von rund drei Milliarden Dollar auf nur noch rund 660 Millionen Dollar gefallen ist, biete sich bei Lilium „aufgrund der aktuellen Bewertung […] ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis“.

