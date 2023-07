BYD plant E-Auto- und Batterie-Fabrik in Indien

BYD plant zusammen mit seinem indischen Partner Megha Engineering and Infrastructure (MEIL) eine Produktionsstätte für Elektroautos und Batterien in Indien. Neben dem Werk in Hyderabad wollen die beiden Partner auch in die Ladeinfrastruktur investieren.

Laut einem bei der indischen Regierung eingereichten Plan wollen die Partner umgerechnet rund eine Milliarde US-Dollar (derzeit 890 Millionen Euro) in das Werk in Hyderabad investieren – Megha Engineering hat seinen Hauptsitz in der größten Stadt des zentralindischen Bundesstaats Telangana. Laut den Informanten von Reuters beinhalte das eingereichte Dokument auch die Gründung eines Joint Ventures.

BYD verkauft in Indien bereits die E-Auto-Modelle Atto 3 und e6, der Seal soll noch in diesem Jahr folgen. Langfristig plant BYD, 100.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr zu produzieren – offenbar verteilt auf mehrere Modelle der Marke BYD, „von Schrägheckmodellen bis hin zu Luxusmodellen“, so einer der Insider. Details zu den Modellen und auch der anfänglichen Kapazität des Werks werden in dem Bericht aber nicht genannt.

Der Investitionsvorschlag beinhaltet laut Reuters auch ein Vorhaben von BYD und Megha Engineering, Ladestationen in Indien zu installieren und Forschungs-, Entwicklungs- und Schulungszentren zu bauen. BYD hatte zwar zuvor bereits erklärt, eine Produktion in dem mittlerweile drittgrößten Automobilmarkt der Welt aufbauen zu wollen – auf Anfrage zu dem konkreten Projekt hat das Unternehmen aber nicht geantwortet. Auch das indische Handels- und Schwerindustrieministerien reagierte nicht auf eine Reuters-Anfrage mit Bitte um Stellungnahme.

Die beiden Partner kennen sich bereits aus einer anderen Zusammenarbeit: BYD und Megha Engineering kooperieren in Indien bereits bei Elektrobussen der Marke Olectra. Diese wiederum plant den Aufbau des größten E-Bus-Werks des Landes mit einer Jahreskapazität von 10.000 Einheiten. Zusätzlich sollen dort auch E-Lkw und dreirädrige E-Fahrzeuge gebaut werden.

Vor kurzem wurde berichtet, dass Tesla Verhandlungen mit der indischen Regierung zur Errichtung einer Fabrik mit einer jährlichen Kapazität von 500.000 Elektroautos aufgenommen hat.

