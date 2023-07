eMobility update: Erster Cybertruck produziert / MAN Lärm-Standards für Lkw / Dacia 0%-Finanzierung

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zu einem frischen „eMobility update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität in dieser Sendung: eTrucks nur halb so laut wie Diesel-Lkw ++ Dacia Spring mit Null-Prozent-Finanzierung ++ Erster Tesla Cybertruck vom Band gelaufen ++ Erster CutPower-Tower steht in Flensburg ++ Und der Renault Twizy sagt Adieu ++

#1 – MAN arbeitet an Lärm-Standards für Lkw

MAN Truck and Bus hat sich an der „Mobilitätsstudie geräuscharme Logistik“ des Fraunhofer IML beteiligt. Die Studie, die vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird, soll Standards für den Lärm von Lieferfahrzeugen erarbeiten. MAN war daran mit einem Vorserienfahrzeug des neuen MAN eTruck beteiligt.

#2 – Dacia Spring mit Null-Prozent-Finanzierung

Dacia hat bei seinem Elektromodell Spring den Zinssatz für Leasing- und 3-Wege-Finanzierungsverträge auf null Prozent reduziert. Das Angebot gilt bei einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten und nur für Privatkunden. Die entsprechenden Kaufanträge des Dacia Spring in Verbindung mit einem Full-Service-Vertrag müssen bis zum 31. August abgeschlossen werden.

#3 – Erster Tesla Cybertruck vom Band gelaufen

Tesla hat die Produktion des ersten Cybertruck in seiner Fabrik in Texas vermeldet. Es dürfte sich dabei um die Fertigung des ersten Exemplars der Serienversion handeln, auch wenn dies aus dem entsprechenden Statement von Tesla nicht explizit hervorgeht. Für diese Annahme spricht, dass eine Reihe von Prototypen des Pickups in den vergangenen Wochen bereits bei Tests auf öffentlichen Straßen gesichtet wurden

#4 – „CutPower-Tower“ – Batterie-gestützter HPC

Der Ladeinfrastrukturbetreiber CutPower setzt jetzt auch auf Schnelllader mit integriertem Batteriespeicher. Ein erster solcher „CutPower-Tower“ wurde jetzt bei Burger King an der Nordstraße in Flensburg in Betrieb genommen. Grundlage für den CutPower-Tower ist eine strategische Partnerschaft mit dem österreichischen Batteriespezialisten Kreisel Electric. Die neue Lösung hat Kreisel Electric in enger Partnerschaft mit CutPower entwickelt.

#5 – Renault Twizy sagt leise Adieu

Renault hat nach zwölf Jahren das Produktionsende des elektrischen Kleinstwagens Twizy angekündigt. Bereits in wenigen Monaten, genauer gesagt im September, ist Schluss. Damit verabschiedet sich neben dem Zoe ein weiterer Elektro-Pionier der Franzosen – aber wenigstens nicht lange. Denn der Nachfolger des Renault Twizy steht mit dem Mobilize Duo bereits in den Startlöchern.

