Dacia bietet Null-Prozent-Finanzierung bei E-Modell Spring

Dacia hat bei seinem Elektromodell Spring den Zinssatz bei Leasing- oder 3-Wege-Finanzierungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten für Privatkundinnen und -kunden auf null Prozent reduziert. Zudem gibt es eine verlängerte Umweltbonus-Garantie.

Das Angebot gilt für Kaufanträge des Dacia Spring in Verbindung mit einem Full-Service-Vertrag bis zum 31. August 2023, wie die Renault-Tochter mitteilt. Damit ist der Dacia Spring in der Basisversion Essential 45 mit dem 33-kW-Motor zu einer monatlichen Rate von 99 Euro inklusive 7.178 Euro Elektrobonus erhältlich. Allerdings ist für dieses Angebot eine Leasingsonderzahlung von 6.060 Euro nötig. Weitere Beispiel-Raten, etwa auch für den 48 kW starken Spring Extreme 65, werden in der Mitteilung nicht genannt.

Zusätzlich garantiert Dacia bis zum 31. August für alle Fahrzeuge im Dacia-Onlineshop die BAFA-Förderung in Höhe von 7.178 Euro. Die genannte Summe setzt sich auf 4.500 Euro Bundesanteil sowie 2.678 Euro Herstelleranteil zusammen. Während Dacia den Herstelleranteil direkt gewährt, muss der Antrag auf den Bundesanteil wie gehabt beim BAFA gestellt werden.

Bereits Mitte Mai hatte Dacia eine Umweltbonus-Garantie für den Spring ausgesprochen – seinerzeit für Bestellungen bis zum 30. Juni 2023. Nach eigenen Angaben hat Dacia in Deutschland bereits mehr als 22.000 Spring ausgeliefert.

dacia-presse.de (Mitteilung), dacia.de (Angebotsseite)