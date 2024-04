BYD zeigt Kompaktmodell Ocean M / E.ON senkt Schnelllade-Preise / BMW Neue Klasse

1 – BMW macht China-Standort fit für die Neue Klasse

BMW will seinen Standort im chinesischen Shenyang für den Bau von Elektroautos seiner künftigen Modellfamilie Neue Klasse rüsten. Dazu nimmt der bayrische Automobilkonzern 2,5 Milliarden Euro in die Hand. BMW und die Provinz Liaoning, in der mehrere BMW-Werke liegen, haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Der Großteil der jetzt beschlossenen Milliarden-Investition ist laut Berichten für das Werk im Stadtbezirk Dadong von Shenyang vorgesehen – dort soll die Fahrzeugproduktion angesiedelt werden. Mit welchem Modell genau die Neue Klasse in China debütieren wird, ist aber noch nicht bekannt.

2 – E.ON senkt Preise an Schnellladesäulen

Der Stromanbieter E.ON hat bei seinem Elektroauto-Ladeangebot E.ON Drive seine Preise für das Laden an Schnellladesäulen gesenkt. Beim flexiblen Laden ohne Tarif kann im E.ON-Netz jetzt an DC-Ladesäulen für 61 Cent statt zuvor 69 Cent pro Kilowattstunde geladen werden. Im Roaming-Netz fallen an DC-Säulen nur noch 79 Cent statt zuvor 89 Cent pro Kilowattstunde an. Die Tarife für das AC-Laden an öffentlichen Wechselstrom-Ladesäulen bleiben hingegen unverändert – an E.ON-eignen Säulen und im „Partner-Netz“ liegen die Kosten hier bei 54 Cent pro Kilowattstunde und im Roaming-Netz bei 59 Cent pro Kilowattstunde. Auch die monatlichen Festpreis-Tarife bleiben gleich.

3 – BYD zeigt neues Kompaktmodell Ocean M

BYD hat auf der Automesse in Peking sein neues Elektroauto-Modell Ocean M als Konzeptstudie präsentiert. Die Serienversion des Fließheckmodells soll bereits im dritten Quartal 2024 erscheinen. Der Wagen soll in China zu Preisen zwischen 19.300 und 25.800 Euro auf den Markt kommen. Und die spannende Frage für uns ist natürlich, ob BYD den Ocean M auch nach Deutschland bringen wird wie schone einige andere Modelle zuvor. „Angesichts der Form und des Aussehens des Fließheckmodells“ geht zum Beispiel das Portal „Car News China“ davon aus, dass der Ocean M „ mit ziemlicher Sicherheit mit Blick auf den europäischen Markt entwickelt“ wurde.

4 – Audi eröffnet Charging Hub in Tokio

Audi hat seinen ersten eigenen Schnelllade-Standort außerhalb Europas eröffnet. In der japanischen Hauptstadt Tokio können Elektroautos aller Marken ab sofort an vier Schnellladepunkten mit jeweils bis zu 150 Kilowatt geladen werden. Dabei sorgt ein Pufferspeicher nicht für eine angenehme Entlastung für das Stromnetz, sondern macht das Laden mit 4 mal 150 Kilowatt überhaupt erst möglich. Denn zwar klingen Ladeleistungen von 150 Kilowatt für Europäer wenig und Audi selbst stattet seine Charging Hubs in Europa mit 320 Kilowatt aus. Für Japan handelt es sich aber um einen „Spitzenwert“, wie Audi mit Blick auf die Voraussetzungen erklärt.

5 – TÜV und VCD monieren Mitnahme-Verbot von E-Tretrollern im ÖPNV

Nach einer Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) haben zahlreiche Verkehrsunternehmen die Mitnahme von E-Tretrollern in Bussen und Bahnen aus Brandschutzgründen verboten. Dieser Empfehlung sind inzwischen zahlreiche Verkehrsunternehmen gefolgt, allen voran in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Bayern. Beispiele sind die Städte München, Bonn und Dortmund. Während die Mitnahme von E-Tretrollern dort verboten ist, bleibt sie für Pedelecs erlaubt. Doch nun regt sich Widerstand gegen solche Verbote: Eine Expertengruppe der TÜV-Unternehmen hält dagegen, dass in Deutschland zugelassene E-Tretroller „über ein hohes Sicherheits- und Brandschutzniveau verfügen, das mit dem von Pedelecs bzw. E-Bikes vergleichbar ist“.