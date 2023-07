Genesis benennt sieben deutsche Partnerbetriebe

Genesis baut in Deutschland ein Netz spezialisierter Partnerbetriebe auf – in Ergänzung zu den „Genesis Studios“. Die Hyundai-Marke hat die Verträge mit den ersten sieben deutschen Partnern unterzeichnet, die Anfang 2024 ihre Arbeit aufnehmen sollen.

Die deutschen Genesis-Partnerbetriebe sind laut der Mitteilung die Auer Gruppe (Ravensburg/Bodensee), Autohaus Guenther (Berlin/Frankfurt/Hamburg), die Feser Graf Gruppe (Nürnberg), Graf Hardenberg (Karlsruhe), Jacobs Sportscars (Köln), Mobilforum Dynamic (Dresden/Leipzig) und Tiemeyer (Düsseldorf/Ruhrgebiet).

Diese Autohäuser bzw. Händlergruppen sollen als zusätzliche Anlaufstellen für Interessenten bieten und zusätzlich zu den bestehenden und von Genesis selbst betriebenen „Genesis Studios“ sowie dem Online-Auftritt etabliert werden. So will die Premium-Marke „Wachstum, Vertriebs- und Serviceaktivitäten“ stärken.

„Wir wollen Kunden stets ein außergewöhnliches Kauf- und Besitzerlebnis bieten – online genauso wie analog, mit transparenten Preisen sowie umfassenden Service- und Wartungsleistungen“, sagt Matthias Wollenberg, Geschäftsführer der Genesis Motor Deutschland GmbH. „Mit den spezialisierten Genesis Partnerbetrieben offerieren wir künftig eine zusätzliche Kontaktmöglichkeit und Anlaufstelle. Dieser Schritt markiert einen weiteren Meilenstein für das Wachstum unserer Marke auf dem deutschen Markt.“

Genesis bietet in Deutschland unter anderem drei rein elektrische Modelle an: die SUV-Modelle GV60 und Electrified GV70 sowie die Limousine Electrified G80. Ab 2025 werden alle neuen Genesis-Modelle nur noch mit rein elektrischem Antrieb auf den Markt kommen.

Genesis ist vor rund zwei Jahren in Europa gestartet, in der Mitteilung wird der Markstart als „erfolgreich“ bezeichnet. Allerdings gab es bei der Genesis Motor Deutschland GmbH zwei Chefwechsel innerhalb eines halben Jahres, Matthias Wollenberg ist seit Mitte April für das Deutschland-Geschäft verantwortlich. Auch in Großbritannien sollen 2024 Partnerbetriebe verpflichtet werden – mit diesem Schritt in den beiden für Genesis wichtigen Märkten soll der „Grundstein für eine Expansion in weitere europäische Märkte“ gelegt werden.

genesisnewseurope.com