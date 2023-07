Eve Air Mobility will eVTOL-Werk in Brasilien errichten

Der zum brasilianischen Flugzeugbauer Embraer gehörende eVTOL-Hersteller Eve Air Mobility hat den Standort seiner ersten Produktionsstätte bekannt gegeben. Diese wird in Taubaté im brasilianischen Bundesstaat São Paulo errichtet.

Vorbehaltlich der endgültigen behördlichen Genehmigung wird die Produktionsanlage laut Eve Air auf einem ausgewiesenen Grundstück innerhalb des bestehenden Embraer-Standorts in der Stadt errichtet, der hierfür erweitert werden soll. Seine globale Strategie für die Fertigung, Lieferkette und Logistik entwickelt Eve Air Mobility zusammen mit Porsche Consulting. Angaben zum geplanten Produktionsstart in Taubaté und zur Kapazität der Anlage macht das Unternehmen noch nicht.

„Wir konzentrieren uns darauf, die höchsten Qualitätsstandards in der eVTOL-Produktion zu erreichen, indem wir unser Wissen erweitern und einen innovativen Ansatz in Betracht ziehen. Nach mehr als einem Jahr intensiver Forschung zu fortschrittlichen Fertigungs- und Innovationskonzepten sind wir nun bereit, unser erstes Werk für die eVTOL-Produktion zu errichten“, äußert Alice Altissimo, Vice President of Program Management and Operation bei Eve.

„Diese Entscheidung steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, die auf Innovation und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist“, ergänzt Francisco Gomes Neto, Präsident und CEO von Embraer. „Wir glauben an das enorme Potenzial des globalen Marktes für urbane Luftmobilität und bekräftigen unser Engagement für Eve als einen der wichtigsten Akteure in dieser Branche.“

Das eVTOL des Unternehmens ist ein Viersitzer, der zunächst manuell gesteuert, aber künftig auch autonom fliegen können soll. Nähere Details zu dem Flugtaxi sind noch nicht bekannt. Als sicher gilt immerhin, dass das Fluggerät auf E-Motoren des japanischen Herstellers Nidec zurückgreifen wird. Denn im Juni machte Nidec die geplante Gründung eines Joint Ventures mit Eves Muttergesellschaft Embraer publik, das sich um die Entwicklung von elektrischen Antriebssystemen für die Luftfahrt kümmern soll. Das Gemeinschaftsunternehmen wird zunächst ein Antriebssystem für eVTOLs entwickeln und herstellen und verfolgt anschließend das Ziel, dieses System auch für andere Fluggeräte bereitzustellen. Als Erstkunde von Nidec Aerospace ist Eve Air Mobility bestätigt.

Vor kurzem hatte Eve Air Mobility drei potenzielle neue Aufträge über den Verkauf von insgesamt 150 seiner elektrischen Flugtaxis vermeldet, die den (potenziellen) Auftragsbestand des Unternehmens auf insgesamt bis zu 2.770 eVTOLs erhöhen. Das Unternehmen hat in den vergangenen zwei Jahren bereits Aufträge unter anderem von Halo Aviation und Helisul Aviation sowie von Aviair und HeliSpirit erhalten. Im Oktober 2021 verkündete Eve zudem eine Kooperation mit Avantto, um ein Ökosystem für urbane Luftmobilität für Lateinamerika zu entwickeln. Hier sollen ebenfalls eVTOL von Eve eingesetzt werden.

eveairmobility.com