Hubject bindet Driveco-Ladepuntke ein

Hubject hat eine Kooperation mit dem französischen Ladeinfrastruktur-Anbieter Driveco geschlossen. Diese sieht die Anbindung der Driveco-Ladepunkte in das Intercharge-Netz vor, aber ermöglicht Driveco auch das Angebot von Plug&Charge an seinen Stationen.

Driveco will wie berichtet bis 2030 mehr als 60.000 Ladepunkte in Europa betreiben und setzt dabei auf die Integration des Angebots von Hubject. Hubject macht seinerseits die Driveco-Stationen nicht nur mit Hunderten von Mobilitätsanbietern kompatibel, sondern ermöglicht es den Fahrern von Elektrofahrzeugen auch, von der Plug&Charge-Funktionalität zu profitieren.

Driveco habe sich für Hubject entschieden, „um die Suche nach grenzüberschreitenden Ladestationen zu erleichtern“. Denn die größte Herausforderung bestehe darin, „eine ausreichende Anzahl von Ladestationen bereitzustellen, die für möglichst viele Menschen zugänglich sind“, wie es in der Mitteilung heißt.

„Unsere Entwicklung hat sich in den letzten Jahren erheblich beschleunigt, und als Teil unseres schnellen Roll-outs haben wir die wichtigsten Akteure identifiziert, die unser Netzwerk für alle zugänglich machen“, sagt Sofiane Belkhodja, CTO von Driveco. „Unsere Partnerschaft mit Hubject ist ein wichtiger Schritt in diesem Bestreben und ermöglicht es uns, die Driveco-Ladestationen international bekannt zu machen, so dass alle Fahrer von Elektrofahrzeugen in Europa ihre Fahrzeuge aufladen können.“

Christian Hahn, Geschäftsführer von Hubject, ergänzt: „Unsere Partnerschaften ermöglichen es allen Elektroautofahrern, nahtlos dort zu laden, wo sie es brauchen, unabhängig davon, mit welchem eMobility-Serviceanbieter sie einen Vertrag haben. Die Bemühungen von Driveco, ein einfaches, zugängliches und zuverlässiges Ladeerlebnis zu schaffen, stimmen mit unseren Zielen für ein globales, zusammenhängendes Ladenetzwerk auf der Basis von eRoaming überein, und wir sind froh, einen so engagierten Partner in Frankreich, einem unserer Kernmärkte, gefunden zu haben.“

