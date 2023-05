Driveco erhält eine Viertelmilliarde Euro von Investor APG

Der französische Ladeinfrastruktur-Anbieter Driveco hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen Euro abgeschlossen. Ziel des bisher vor allem auf den französischen Markt fokussierten Unternehmens ist es, bis 2030 über 60.000 Ladepunkte in Europa zu betreiben.

Das 2010 gegründete Unternehmen unterhält zurzeit nach eigenen Angaben das zweitgrößte öffentlich zugängliche Ladenetzwerk in Frankreich – mit gut 8.000 in Betrieb oder im Bau befindlichen Ladepunkten. Die Kapitalbeschaffung in Höhe von 250 Millionen Euro erfolgte nun in der zweiten Finanzierungsrunde des Unternehmens und durch einen einzigen Geldgeber: den niederländischen Pensionsfonds APG. Die bestehenden Anteilseigner Mirova, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, und Corsica Sole behielten aber „ihre Mehrheitsbeteiligung am Kapital des Unternehmens“, teilt Driveco mit.

Mit den frischen Mitteln will der Ladeinfrastrukturspezialist zum einen seine starke Position innerhalb Frankreichs ausbauen, aber auch die internationale Expansion einläuten. Die oben genannten 60.000 Ladepunkte bis 2030 will Driveco in insgesamt sieben europäischen Ländern unterhalten. Neben Frankreich und Belgien, wo das Unternehmen schon heute präsent ist, soll das Netz auf Deutschland, Spanien, Italien, die Schweiz und die Niederlande ausgeweitet werden. Parallel will Driveco auch Geld zur „Konsolidierung der technologischen Innovationsstrategie“ in die Hand nehmen. Dieses ziele darauf ab, Kunden ein möglichst nahtloses Erlebnis an der Ladestation und über die mobile Anwendung zu bieten. Um dies zu erreichen, wollen die Franzosen bis 2025 ihre Mitarbeiterzahl verdoppeln, insbesondere in den Technologie- und Produktteams.

Interessant ist, dass sich Driveco zunächst auf die Entwicklung und den Betrieb von Ladestationen für Dritte konzentriert hat, ehe das Unternehmen 2020 mit der strategischen Umstellung auf eigene Ladepunkte begann. Ein Beispiel dafür sind die Installation und der Betrieb von mehr als 600 Ladestation auf Parkplätzen von Carrefour-Märkten in Frankreich, die die Elektrifizierung von 3.000 Parkplätzen ermöglichen.

Driveco selbst stellt ein eigenes 22-kW-Ladegerät im französischen Angers her und komplettiert sein Sortiment mit „bevorzugt in Europa hergestellten Hochleistungsladegeräte mit 50 kW, 150 kW, 300 kW und mehr“. Die Versorgung mit Ökostrom gewährleistet das Unternehmen durch seine Tochtergesellschaft Driveco Energies.

„Diese Finanzierungsrunde markiert ein neues Wachstumskapitel für Driveco, unterstützt von APG, einem renommierten und erfahrenen internationalen Investor“, äußert Ion Leahu-Aluas, CEO von Driveco. Um die Klimakrise zu bewältigen, sei die Dekarbonisierung des Verkehrssektors durch die Förderung der breiten Einführung von Elektroautos unerlässlich. „Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bereich der Elektroautoaufladung ist es unser Ziel, als Katalysator für die Energiewende zu fungieren, indem wir auf den dringenden Bedarf an Infrastrukturentwicklung, insbesondere Elektrifizierung, reagieren.“ Ziel sei es, „ein führendes europäisches Unternehmen aufzubauen und die ‚elektrische Revolution‘ zu einer greifbaren Realität zu machen“.

driveco.com