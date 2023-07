Der Microlino kommt nach Frankreich

Micro Mobility bringt sein vollelektrisches Leichtfahrzeug Microlino jetzt auch nach Frankreich. Bereits in den kommenden Wochen sollen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. In Deutschland und der Schweiz ist der kleine Stromer bereits erhältlich.

Nach einem Launch-Event in Paris nimmt das Schweizer Unternehmen nun Bestellungen in Frankreich entgegen und will in den kommenden Wochen dort mit den Auslieferungen beginnen. Zunächst soll der kleine E-Flitzer nach Paris, Lyon, Monaco und Fréjus rollen.

Ähnlich wie in Deutschland, wo der Microlino seit April zu haben ist, kann die Pioneer-Version des kleinen Stromers in Frankreich ab 22.990 Euro erworben werden. In Deutschland liegt der Basispreis bei 22.690 Euro.

Die Pioneer-Version ist auf 999 Exemplare limitiert und wird, wie alle Microlinos, von einem 12,5 kW starken E-Motor angetrieben. Die Batterie kommt auf 10,5 kWh, was eine Reichweite von bis zu 177 Kilometern ermöglichen soll. Ab Werk erhalten Fahrzeuge dieser Edition einen 2,6-kW-Onboardcharger. Die AC-Ladung auf 80 Prozent Batterieladestand dauert laut Hersteller vier Stunden.

Das Fahrzeug ist in Atlantis Blau oder Torino Aluminium Matt erhältlich – mit 13-Zoll-Continental-Reifen mit Radkappen in Weiß oder Schwarz. Andere im Serienumfang enthaltene Features sind Bi-LED-Scheinwerfer, ein zentrales Touch-Display, ein digitaler Tacho und ein Schiebedach.

Nach der Pioneer Series soll es mit 6 kWh und 14 kWh (für 91 bzw. 230 Kilometer) noch zwei weitere Batterie-Varianten geben. Mehr zu den unterschiedlichen Varianten können im Artikel zum Marktstart in Deutschland nachgelesen werden.

Wie berichtet produziert Micro Mobility das Modell selbst. Dazu haben die Schweizer mit Produktionspartner CECOMP als Minderheitsgesellschafter eine neue Geschäftseinheit für die Fertigung in Italien gegründet. Bereits im August 2021 bezog das Unternehmen eine Produktionsstätte in Turin.

Die Produktionskapazität soll sich früheren Angaben zufolge bei etwa 7.500 Fahrzeugen pro Jahr einpendeln, wobei die Möglichkeit bestehen soll, die Produktionsrate weiter zu erhöhen. Vor rund einem Monat hatte Micro Mobility die Produktion des 1.000. Microlino im Werk in Turin vermeldet.

linkedin.com (Launch Event), microlino-car.com