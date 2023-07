SUBLIME: Forschungsprojekt zu Feststoff-Batterien mit Sulfid-Elektrolyt

Das europäische Projekt SUBLIME verfolgt das Ziel, Feststoff-Batteriezellen auf Basis von Sulfid-Festkörperelektrolyten für den breiten Einsatz in Elektrofahrzeugen nutzbar zu machen. Daher geht es nicht nur um die Entwicklung solcher Zellen, sondern auch deren Produktion und die Materialbeschaffung.

Zentrales Element des Konzepts sei die Entwicklung einer umfassenden Wertschöpfungskette, angefangen bei der Definition von den Anforderungen der Zellen bis hin zu Tests, wie es in einer Mitteilung des beteiligten Austrian Institute of Technology heißt. Das Projekt, das von der FEV Group koordiniert wird, läuft bis Ende April 2024.

Auch die Punkte, die in der technischen Entwicklung angegangen werden sollen, sind bereits identifiziert: Im Verlauf von SUBLIME werden die Grenzflächen zwischen den einzelnen Zellkomponenten so modifiziert, dass ein schneller Lithium-Ionen-Transport ermöglicht wird. Ziel ist es, den Weg für eine skalierbare und effiziente kommerzielle Fertigung zu ebnen.

Die neu entwickelten Batterien werden aus Elektrodenmaterialien mit „erhöhter Kapazität und Spannung“ aufgebaut, welche außerdem ein hohes Maß an Sicherheit und Betrieb bei Raumtemperatur oder sogar niedrigeren Temperaturen erlauben sollen. Genau beziffert werden diese Verbesserungen in der Mitteilung aber nicht. Klar ist hingegen: Mit den Feststoffzellen soll eine reibungslose Funktionsweise während des Betriebs in Fahrzeugen unter verschiedenen Umweltbedingungen gewährleistet werden.

Das Projekt wird außerdem eine Roadmap für 2030 erstellen, welche das Konsortium europäischer Partner „auf dem Weg zum erfolgreichen Markteintritt dieser Technologie unterstützt“.

Das AIT Austrian Institute of Technology spielt nach eigenen Angaben „eine zentrale Rolle in SUBLIME“ und ist nicht nur für die Optimierung von Kathoden- und Festkörperelektrolytfolien verantwortlich, sondern auch für die Dissemination der Projektergebnisse. Zu den weiteren Projektpartnern gehören der französische Batteriehersteller Saft und der türkische Autobauer Ford Otosan.

„Das Projekt SUBLIME verfolgt das ehrgeizige Ziel, Festkörperbatteriezellen auf Sulfidelektrolytbasis für den breiten Einsatz im Mobilitätssektor nutzbar zu machen. Unser Bestreben ist es, die europäischen Batterieproduzenten im Sinne des Green Deal zu unterstützen, einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg zu einer emissionsfreien und nachhaltigen Mobilität zu leisten“, sagt AIT-Batterieforscher Artur Tron.

ait.ac.at