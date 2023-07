Mitsubishi Fuso & Ample testen Akku-Tausch für E-Lkw

Mitsubishi Fuso und Ample wollen eine Batteriewechseltechnologie für Elektro-Lkw testen. Die Zusammenarbeit beginnt mit einem Pilotprojekt in Japan, bei dem ein Fuso eCanter mit modularen Batterien ausgestattet wird, die an Ample-Stationen innerhalb von fünf Minuten automatisch ausgetauscht werden können.

Im kommenden Winter soll das Fahrzeug auch auf öffentlichen Straßen in Japan getestet werden. Der Testeinsatz soll es den beiden Unternehmen ermöglichen, die Kundenerfahrungen, die Skalierbarkeit und das Potenzial für die Kommerzialisierung auf dem heimischen Markt zu bewerten. Obwohl der Fuso eCanter mit Reichweiten zwischen 99 und 324 Kilometern die letzte Meile problemlos abdecken kann, benötigen Logistiker mehr Reichweite im Verteilerverkehr oder auf längeren Strecken. Und lange Ladepausen sollen oftmals vermieden werden.

Es gibt zwar bereits ein Pressebild, auf dem ein Fuso eCanter in einer Ample-Batterietausch-Station steht. Ob es sich dabei um einen funktionalen Prototypen handelt, wird aber nicht erwähnt. Auch technische Daten zu den Tausch-Akkus für den eCanter werden in den Mitteilungen beider Unternehmen nicht genannt. Fuso gibt an, dass die Zielzeit für den Batterietausch bei fünf Minuten liege. Und Ample betont, dass das Drive-In-Prinzip seiner Stationen für Lkw ein großer Vorteil sei. Anders als bei den Power Swap Stations von Nio, wo automatisiert rückwärts eingeparkt wird, können die Fahrzeuge bei Ample von hinten einfahren und nach vorne einfach herausfahren.

Die Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBS) wurde im Mai dieses Jahres gegründet, als sich die japanischen Nutzfahrzeughersteller Mitsubishi Fuso Truck & Bus und Hino Motors für die Entwicklung, Beschaffung und Produktion von Nutzfahrzeugen im Hinblick auf die Elektrifizierung zusammenschlossen. Daimler Truck und Toyota, die Eigentümer der oben genannten Marken, investieren zu gleichen Teilen in die börsennotierte Holdinggesellschaft von Fuso und Hino.

Erst vergangenen Monat hatte der chinesische Batteriehersteller CATL eine Batteriewechsel-Lösung für schwere E-Lkw vorgestellt. Diese sollen je nach Bedarf jeweils ein bis drei 171-kWh-Batteriepacks eingesetzt bekommen, wobei der Akkuwechsel offenbar nur „wenige Minuten“ dauert und bei Lkw verschiedenster Radstände angewendet werden kann.

- ANZEIGE -

Die Entwicklung in China kommt, nachdem das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) im Oktober 2021 den Start eines staatlichen Batterietausch-Pilotprogramms für Elektrofahrzeuge angekündigt hatte. Dieses umfasst nicht nur E-Autos, sondern eben auch Lkw.

US-Startup Ample hatte sich zunächst auf Batteriewechselstationen für kleinere Fahrzeuge konzentriert. Inzwischen hat das Unternehmen aber auch den Wert der Technologie für Nutzfahrzeuge über längere Strecken erkannt. 2021 hatte das Unternehmen etwa die Zusammenarbeit mit dem japanischen Energieunternehmen Eneos bekannt gegeben, um den Akku-Tausch mit mehreren Passagierbeförderungs- und Lieferunternehmen testen.

mitsubishi-fuso.com, ample.de