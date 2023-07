Renault: Zoe-Produktion läuft 2024 aus

Renault wird die Produktion seiner Zoe Ende März 2024 einstellen. Dass das Elektromodell keine neue Generation erhalten wird, war bekannt, doch laut französischen Medien steht mit dem 30. März 2024 nun das Datum für das Ende der Zoe-Produktion im Werk Flins fest.

Über das Produktionsende an diesem Tag haben unter anderen die Portale „Autoactu“, „Automobile Magazine“ und „Caradisiac“ berichtet. Der elektrische Renault-Pionier macht damit Platz für eine neue E-Auto-Generation des französischen Herstellers, unter anderem für den elektrischen Renault 5.

Der R5 soll noch in diesem Jahr als Serienmodell vorgestellt und ab 2024 produziert werden – allerdings im nordfranzösischen Douai, nicht wie der Zoe in Flins. Weiterhin unklar ist, ob die Produktion des Renault 5 bereits Anfang des Jahres zeitlich parallel zu den letzen Zoes anläuft (und somit auch die Auslieferungen direkt an das Zoe-Ende anschließen werden) oder ob das neue Modell auf Basis der CMF-BEV erst nach dem Zoe-Ende gebaut wird. In diesem Fall würde es wohl für einige Monate kein elektrisches Renault-Modell im B-Segment geben. Das Zoe-Werk Flins soll zu einer sogenannten „Refactory“ als Standort für die Kreislaufwirtschaft werden.

Bis dato wurden seit dem Produktionsstart im Jahr 2012 rund 420.000 Exemplare des Zoe produziert. Obwohl immer noch relativ wenige E-Autos im B-Segment auf dem Markt sind, ist das Kundeninteresse am Zoe zuletzt stetig zurückgegangen. Laut den französischen Berichten wurden im Vorjahr noch 12.182 Zoes verkauft, fast die Hälfte weniger als noch 2021. Der Peugeot e-208 kam demnach auf rund 19.000 Verkäufe. Trotz der umfangreichen Überarbeitung 2019 ist der Zoe trotz vergleichbarer Reichweite bei anderen Eckdaten hinter den kleinen Stellantis-Stromer zurückgefallen, etwa bei der DC-Ladeleistung.

Aber: Im Renault-internen Vergleich fällt der Zoe mit den knapp 12.200 Fahrzeugen nicht zu stark ab. Der Twingo Electric kam auf 12.600 Einheiten, der größere Mégane E-Tech auf 15.580 Fahrzeuge. Welche Stückzahlen sich Renault vom komplett neuen R5 erhofft, haben die Franzosen bisher nicht kommuniziert.

Neben dem Zoe steht ein weiterer Elektro-Pionier der Franzosen vor dem Aus: Vor kurzem hatte Renault zudem angekündigt, dass im September 2023 die Fertigung des E-Kleinstwagens Twizy enden wird.

