ChargePoint erhält Kreditlinie über 150 Millionen Dollar

Der Ladenetzbetreiber ChargePoint hat sich von vier Banken (JP Morgan, HSBC, Citi und Goldman Sachs) eine Kreditline in Höhe von insgesamt 150 Millionen US-Dollar gesichert. Die umgerechnet 137 Millionen Euro will ChargePoint für sein Wachstum nutzen.

Wie ChargePoint selbst mitteilt, wurden noch keine Mittel aus der Kreditlinie in Anspruch genommen. ChargePoint will einerseits sein Ladenetz ausbauen, hat aber auch Investitionen in sein bestehendes Ladenetz in Nordamerika angekündigt: Als sich vor einigen Wochen mehrere große Autobauer dazu entschlossen hatten, in ihren E-Autos für Nordamerika künftig Teslas Schnellladesystem NACS zu verbauen, gehörte ChargePoint zu den ersten Ladeanbietern, die ihrerseits verkündeten, nicht nur bei neuen Ladesäulen zusätzlich ein NACS-Kabel anzubieten, sondern den Anschluss auch im Bestand nachzurüsten.

„Diese Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen US-Dollar mit vier globalen Bankpartnern stärkt unsere Fähigkeit, mit unseren Marktchancen zu wachsen, und steht im Einklang mit unserer Unternehmensfinanzierungsstrategie“, sagt Rex Jackson, CFO von ChargePoint. „Diese Fazilität stärkt ChargePoints starke Stellung bei Kapitalquellen und unser Engagement für die Aufrechterhaltung einer soliden Bilanz.“

ChargePoint ist auch in Europa aktiv und will sich auch über eine Kooperation mit ALD Automotive (inzwischen ALD Leaseplan) als Anbieter von EV-Ladelösungen für Firmenkunden etablieren. Im Sommer 2021 hatte ChargePoint innerhalb weniger Wochen zudem zwei europäische eMobility-Unternehmen übernommen: zunächst den österreichischen eMobility-Softwarespezialisten has·to·be, dann den E-Bus- und Nutzfahrzeugmanagement-Anbieter ViriCiti.

Das Unternehmen strebt laut Jackson an, bis Ende 2024 die Gewinnschwelle zu erreichen. Allerdings schränkt ChargePoint (wie üblich) in der Fußnote zu der Mitteilung die zukunftsgerichteten Aussagen wieder etwas ein: „Es gibt eine erhebliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse sinken erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen.“

chargepoint.com