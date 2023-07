Mazda stoppt US-Vertrieb des MX-30

Mazda stellt in den USA den Verkauf seines einzigen rein elektrischen Modells ein. Der Mazda MX-30 wird keinen neuen Modelljahrgang erhalten – stattdessen setzen die Japaner in Nordamerika bei der Elektrifizierung voll auf Hybride.

Das hat der Autobauer in einer knappen Mitteilung verkündet. „Mazda wird den MX-30 EV für den US-Markt nach dem Modelljahr 2023 einstellen. Unsere aktuellen US-Elektrifizierungsbemühungen konzentrieren sich auf PHEVs mit großer Plattform, wie den allerersten CX-90 PHEV 2024 und den kommenden CX-70 PHEV, sowie die Einführung des CX-50 Hybrid in unser Sortiment, um den spezifischen Anforderungen des US-Marktes gerecht zu werden“, so Mazda.

Ob die Plug-in-Hybride die „spezifischen Anforderungen des US-Marktes“ erfüllen, wird erst die Zukunft zeigen. Klar ist, dass der MX-30 mit seinem speziellen Batterie-Konzept diese Anforderungen nicht erfüllt hat. Mazda hat vom rein elektrischen MX-30 in den USA zwischen September 2021 und Juni 2023 laut Inside EVs insgesamt nur 571 Exemplare abgesetzt, alle in Kalifornien.

Das Aus für den MX-30 in den USA hatte sich bereits abgezeichnet, als Mazda das Modell im August 2022 für „ausverkauft“ erklärte. Bereits damals hatte Mazda sich noch nicht darauf festgelegt, ob der MX-30 für den US-Markt einen neuen Modelljahrgang erhalten werde. Seit dem Frühjahr 2023 ist das Modell in Kalifornien wieder erhältlich – bis zum Auslaufen des Modelljahrgangs 2023, wie wir nun wissen.

In Europa wird der MX-30 weiterhin angeboten – als reines BEV sowie in Form des im Januar 2023 vorgestellten Plug-in-Hybrids MX-30 e-Skyactiv R-EV mit einem Wankelmotor als Range Extender. Für den US-Markt hat Mazda diese MX-30-Variante in der Mitteilung nicht erwähnt, sondern nur die Modelle der CX-Reihe.

Mazda North American Operations hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und überwacht den Vertrieb, das Marketing, die Teile- und Kundendienstunterstützung von Mazda-Fahrzeugen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und Kolumbien über etwa 795 Händler.

