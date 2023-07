Sicherheitsmangel beim Laden: Ora Funky Cat bekommt ein Update

Ora will allen Lagerfahrzeugen vom Typ Funky Cat ein Softwareupdate verpassen. Fahrzeuge, die bereits auf der Straße unterwegs sind, werden hierfür zurück in die Werkstatt gegeben. Hintergrund ist die Behebung eines angeblichen Sicherheitsmangels, den der ADAC moniert hatte.

Demzufolge könne beim Elektromodell Ora Funky Cat der Ladestecker unter Last gezogen werden, wenn ein verschlossenes E-Auto per Funkschlüssel entriegelt wurde. Anders gesagt, es fließe weiterhin Strom, was laut ADAC „Funkenflug und Brandgeruch auslösen kann“. Zwar hatte der chinesischen Autokonzern Great Wall (zu dem die Marke Ora gehört) bestätigt, dass „das Fahrzeug alle gültigen Normen einhalte“, aber das war dem ADAC wohl nicht genug. Deswegen erfolgt nun das Update.

Damit gibt sich der Automobilclub scheinbar zufrieden, rät Fahrern und Fahrerinnen aber bis zum Update darauf zu achten, dass der Ladevorgang beendet ist, bevor der Stecker gezogen wird. „Ist das nicht möglich, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher den Ladestecker möglichst langsam herausziehen“, so der ADAC.

