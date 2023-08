Sixt bietet E-Lastenräder von Onomotion in Berlin an

Im Rahmen eines Pilotprojekts können Sixt-Kunden ab sofort die elektrischen Cargobikes von Onomotion in Berlin mieten. Die Ausweitung der Kooperation auf weitere Städte ist vorgesehen.

Laut Sixt können die Ono Cargobikes bereits ab einer Mietdauer von einem Tag gebucht werden. Die Tagesmiete liegt bei 59 Euro und monatlich kostet das elektrische Lastenrad 712 Euro. Bei einer Langzeitmiete übernimmt Sixt nach eigenen Angaben die Wartung und den Service. Zudem könnten die Räder „an individuelle Kundenwünsche“ angepasst werden, „beispielsweise durch ein individuelles Außenbranding“. Das Angebot richtet sich aber nicht nur an Firmenkunden – auch Privatkunden können das neue E-Mobil buchen.

Die Cargobikes stehen am Berlin Truck Center von Sixt am Kurt-Schumacher-Damm. Eine Lieferung des E-Lastenfahrrads zum Kunden sei möglich, Sixt gibt nicht an, ob diese auch elektrisch erfolgt. Zudem ist nicht bekannt, wie viele Ono Cargobikes Sixt derzeit im Programm hat.

„Mit den Ono E-Cargobikes stellen wir unseren Kunden ein flexibel einsetzbares und nachhaltiges Fahrzeug für den urbanen Transport zur Verfügung“, erklärt Lars-Eric Peters, Senior Vice President DACH, Sixt Van & Truck. „Aufgrund unserer gemeinsamen Werte ist Onomotion der perfekte Partner für uns: Wir unterstützen die Verkehrswende hin zu nachhaltiger Mobilität aus vollem Herzen und setzen dabei auf innovative Lösungen.“

Die Ono Cargobikes sind mit einem austauschbaren Containermodul ausgestattet, was das Be- und Entladen der E-Lastenräder besonders effizient machen soll. Der Container hat ein Volumen von zwei Kubikmetern und eine Nutzlast von bis zu 200 Kilogramm. Dank Pedal-Unterstützung haben die Cargobikes eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und kommen bis zu 30 Kilometer mit einer Akku-Ladung. Letzterer ist austauschbar und zusätzliche Batterien können über Sixt dazugebucht werden.

„Unser Ziel ist es, neue Lösungen zu entwickeln, um den Wandel der städtischen Mobilität mitzugestalten und dadurch das Gemeinwohl nachhaltig zu steigern“, sagt Beres Seelbach, Co-CEO bei Onomotion. „Mit Sixt als starkem Partner möchten wir noch mehr Unternehmen die Möglichkeit geben, sich von den Vorteilen von E-Cargobikes als Ergänzung für den urbanen Transport zu überzeugen.“

Onomotion konnte schon eine Reihe von KEP-Diensten, wie DPD, Hermes und UPS, von seinem Konzept überzeugen. Auch in Magdeburg wird das E-Cargobike im Rahmen eines Pilotprojekts auf der letzten Meile getestet. Und seit rund einem Jahr fertigt das Unternehmen seine E-Cargobikes auch in Berlin-Mitte.

