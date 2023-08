Toyota und SK Nexilis wollen Anoden-Kupferfolien in Nordamerika herstellen

Toyota will zusammen mit SK Nexilis ein Joint Venture für die Produktion von Kupferfolien für die Anoden von Elektroauto-Batterien in Nordamerika gründen. Details wie Investitionen, Zeitplan und Standort sind noch nicht bekannt, dafür aber die Aufgabenteilung.

Im Rahmen der gemeinsamen Investition würde SK Nexilis für die Kupferfolienproduktion verantwortlich sein, während Toyotas Handelsunternehmen Toyota Tsusho plane, Batteriehersteller in Nordamerika für die Abnahme der Folien zu gewinnen. So beschreibt es die SK-Nexilis-Mutter SKC in einer auf Koreanisch veröffentlichten Mitteilung. Das Chemieunternehmen SKC gehört wiederum zum Mischkonzern SK Group, wie auch der Batteriehersteller SK On.

Offiziell wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach beide Unternehmen die Gründung eines Joint Ventures prüfen. Die Intention dahinter ist aber klar: Beide Unternehmen wollen bei der Produktion und Lieferung von „Kupferfolienprodukten mit den gewünschten hervorragenden physikalischen Eigenschaften“ zusammenarbeiten und potenzielle Kunden in Nordamerika beliefern.

Die beiden Partner gehen davon aus, dass die Batterieproduktion in Nordamerika ab 2025 „explosionsartig“ wachse. Da zugleich die lokale Kupferfolienproduktion in Nordamerika weniger als 1.000 Tonnen pro Jahr betrage, erwarten Toyota Tsusho und SK Nexilis, „dass es schnell zu Lieferengpässen bei Kupferfolie kommen wird“ – die man dann mit der eigenen Produktion bedienen will.

Da aber noch nicht einmal das Gemeinschaftsunternehmen final gegründet ist, gibt es noch nicht viele Informationen zum Umfang des Vorhabens. So werden weder der Standort, noch die Produktionskapazität, die Investitionssumme oder der Zeitplan in der Mitteilung von SKC genannt. Die Koreaner bekräftigen lediglich das Ziel, „ein globales Produktionssystem mit einer jährlichen Produktionskapazität von 250.000 Tonnen“ aufbauen zu wollen. Neben Nordamerika sollen auch die Standorte in Malaysia (Inbetriebnahme 2023) und Polen (2024) dazu beitragen.

Die beiden Unternehmen vereinbarten außerdem eine Zusammenarbeit bei der Lieferung von Batterierohstoffen. Für die Beschaffung der benötigten Kupferrohstoffe soll aber wohl SK Nexilis verantwortlich sein. Toyota Tsusho ist bereits im Lithium-Geschäft in Argentinien aktiv.

