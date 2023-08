SAIC will MG4 in Europa bauen

Die SAIC-Marke MG Motor wird laut einem Medienbericht in dem geplanten Europa-Werk voraussichtlich zunächst das elektrische Kompaktmodell MG4 bauen. Einen konkreten Standort für die Fabrik gibt es demnach noch nicht, die Entscheidung soll aber in den kommenden zwei oder drei Jahren fallen.

Anfang Juli gab es erste Berichte, wonach der chinesische Autokonzern SAIC den Bau eines Werks für Elektroautos in Europa plant. Neue Infos kommen jetzt von William Wang, Europachef von MG Motor. Und auch wenn weiterhin nicht klar ist, wo die Fabrik gebaut werden soll, die Produktion werde deutlich teurer als in China, sagte Wang der „Automotive News Europe“.

„Wir müssen die Energiekosten, die Arbeitskosten, einfach alles prüfen, um herauszufinden, welches Land am besten geeignet ist. Wir brauchen eine sehr detaillierte Berechnung“, so Wang. Trotz der höheren Kosten sei es „an der Zeit“ eine lokale Produktion hochzuziehen, „wenn man 200.000 Autos pro Jahr verkauft“. Zudem spare man sich den Einfuhrzoll von zehn Prozent, erklärte Wang.

Da Großbritannien der größte europäische Markt für MG sei, sei es eine mögliche Standort-Option. Darüber hinaus besitzt SAIC immer noch ein Werk in Longbridge bei Birmingham, das derzeit als Forschungs- und Entwicklungszentrum von MG Motor genutzt wird. Fahrzeuge laufen dort bereits seit 2016 nicht mehr vom Band. Aber auch dort müsste der Hersteller mächtig investieren. Denn Anfang des Jahrzehnts wurde das Montagewerk dem Erdboden gleichgemacht, um das Gelände für den Wohnungsbau vorzubereiten.

Wie bereits erwähnt soll (wenn das Werk steht) zunächst die Elektro-Baureihe MG4 in Europa gebaut werden. Erst Anfang Juni hatte MG Motor bekannt gegeben, die Baureihe um ein neues Topmodell zu ergänzen – den MG4 XPower mit 320 kW starken Allradantrieb. Auch eine neue Variante mit einer größeren Batterie für das einmotorige Standardmodell sei geplant.

Nach Angaben des Herstellers ist die Marke ein Erfolg in Europa. So wurden im ersten Halbjahr 2023 europaweit laut SAIC 115.000 MG verkauft – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

