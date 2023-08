Lucid reduziert US-Preise des Air um mehr als 10.000 Dollar

Der US-Hersteller Lucid Motors hat die Preise für seine elektrische Luxuslimousine Air deutlich gesenkt. Die Variante Air Pure AWD kostet in den USA jetzt 82.400 Dollar und damit 10.650 Dollar weniger als bisher. Darüber hinaus gewährt der Hersteller bis Ende August spezielle Leasing-Konditionen.

Das geht aus einem Bericht des Portals „InsideEVs“ hervor. Umgerechnet hat Lucid den Preis des Air Pure AWD in den Vereinigten Staaten also auf etwa 75.000 Euro abgesenkt. Die Preise für die Versionen Air Touring und Air Grand Touring reduziert der Hersteller jeweils um 12.550 Dollar auf 95.000 bzw. 125.600 Dollar, also 86.500 bzw. 114.350 Euro. Die Lieferkosten, die Lucid extra berechnet, schlagen künftig mit 1.500 statt 1.650 Dollar zu Buche.

Lucid kommentiert laut „InsideEVs“, dass diese Preissenkungen „die größeren Verkaufs- und Marketinganstrengungen“ des Unternehmens ergänzen und „die erhöhte Markenbekanntheit nutzen sollen, um die Nachfrage und die Auslieferungen anzukurbeln“. Die aktualisierten Preise sollen verfügbar sein, „solange der Vorrat reicht“.

Als nächstes soll übrigens eine einmotorige Variante des Air Pure mit Hinterradantrieb als neues Basismodell folgen. „InsideEVs“ berichtet, dass dieses Modell in Kürze angeboten und 5.000 Dollar günstiger ausfallen werde als das bisherige Basismodell. Als UVP nimmt das Portal 77.400 Dollar an, also knapp 70.500 Euro.

Zusätzlich zu den Preissenkungen soll Lucid in den USA nun auch spezielle Leasingpreise für die drei bisher erhältlichen Air-Varianten eingeführt haben. Diese gelten laut „InsideEVs“ bis Ende August. Der Lucid Air Pure AWD ist in diesem Kontext für 749 Dollar pro Monat bei einer Laufzeit von 36 Monaten erhältlich. Die analoge Rate für den Air Touring liegt bei 1.149 Dollar und die des Air Grand Touring bei 1.399 Dollar.

Mit den Preisanpassungen in den USA folgt Lucid auf eine Reihe ähnlicher Maßnahmen von Konkurrenten. Dabei dürften die Absatzzahlen eine wichtige Rolle spielen: Lucid Motors hat im zweiten Quartal nach jüngst veröffentlichten Zahlen 2.173 Elektroautos produziert und 1.404 ausgeliefert, also jeweils etwas weniger als im ersten Quartal.

Für das Gesamtjahr 2023 hatte Lucid seine Produktionsprognose bereits zuvor von 10.000 bis 14.000 auf „mehr als 10.000“ Fahrzeuge gesenkt. Um auf eine fünfstellige Jahresproduktion zu kommen, muss Lucid aber die Trendwende schaffen: Nach zwei Quartalen stehen 4.487 gebaute Fahrzeuge in der Statistik, mindestens 5.513 Einheiten müssen im zweiten Halbjahr das Werk in Casa Grande, Arizona, verlassen.

insideevs.com