Produktion und Auslieferungen gehen bei Lucid leicht zurück

Der US-Hersteller Lucid Motors hat im zweiten Quartal 2.173 Elektroautos produziert und 1.404 Stromer ausgeliefert. Damit lagen Produktion und Auslieferungen leicht unter den Zahlen des ersten Quartals. Das (gesenkte) Jahresziel scheint aber nach wie vor möglich.

Bereits im Q1 bedeuteten die seinerzeit 2.314 produzierten und 1.406 ausgelieferten Fahrzeuge einen Rückgang zum Q4/2022. Während es damals ein deutlicher Rückgang war, ist es nun eher ein leichter: Zwischen April und Juni wurden 141 Lucids weniger gebaut und nur zwei Exemplare weniger ausgeliefert. Eine Trendwende hat das Unternehmen damit aber nicht geschafft.

Für das Gesamtjahr 2023 hatte Lucid seine Produktionsprognose bereits von zuvor 10.000 bis 14.000 auf „mehr als 10.000“ Fahrzeuge gesenkt. Um auf eine fünfstellige Jahresproduktion zu kommen, muss Lucid aber die Trendwende schaffen: Nach zwei Quartalen stehen 4.487 gebaute Fahrzeuge in der Statistik, mindestens 5.513 Einheiten müssen im zweiten Halbjahr das Werk in Casa Grande, Arizona, verlassen.

Diese Produktionssteigerung scheint machbar, sofern man auch die 3.493 im Q4/2022 gefertigten Lucid Air heranzieht. Im Gesamtjahr 2022 hatte Lucid noch 7.180 Exemplare seiner E-Luxuslimousine hergestellt – 10.000 Einheiten wurden also einem Wachstum von 39 Prozent entsprechen.

Weshalb die Auslieferungen das zweite Quartal in Folge so deutlich unter der Produktion liegen, begründet Lucid in der Mitteilung nicht. Lucid hat zwar erwähnte 4.487 Fahrzeuge im bisherigen Jahresverlauf gebaut, aber nur 2.810 ausgeliefert – 1.677 gebaute Air stehen also noch auf Halde. Stattdessen verweist das Unternehmen auf die Telefonkonferenz zur Präsentation der Finanzergebnisse für das zweite Quartal, die für den 7. August angesetzt ist.

Übrigens: Kurz vor Quartalsende wurden auch die ersten Exemplare des Air in der Schweiz ausgeliefert. Berichten von Mitte Juni zufolge soll das Unternehmen auch seinen Marktstart in China vorbereiten, bestätigt ist das aber noch nicht.

Einen Punkt erwähnt Lucid in der kurzen Mitteilung noch: Man habe „mit Materiallieferungen in das Königreich Saudi-Arabien“ begonnen. Das Unternehmen plant in der King Abdullah Economic City (KAEC) ein E-Auto-Werk, das wie berichtet auf eine maximale jährliche Produktionskapazität von 150.000 Fahrzeugen ausgelegt wird. Im April 2022 hatte Lucid zudem einen Großauftrag der saudischen Regierung erhalten. Auch an einer Akienemission im Milliardenwert in diesem Juni hat sich der saudische Staatsfonds PIF erneut beteiligt.

