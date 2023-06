Lucid liefert ersten Air in der Schweiz aus

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat nun auch in der Schweiz mit den Auslieferungen seiner Luxuslimousine Air begonnen. Zudem wurden zwei weitere Varianten der E-Limousine für die Schweiz eingepreist.

Bei einer Veranstaltung in Zürich wurden erste Exemplare der Dream Edition an Schweizer Kunden übergeben, konkret im Fünf-Sterne-Hotel The Dolder Grand – und nicht im eigenen Schweiz-Store in Genf. Die ersten europäischen Auslieferungen dieser limitierten Version waren im Dezember 2022 bereits in Deutschland und den Niederlanden gestartet, die Schweiz folgt also nun rund ein halbes Jahr später.

Den Lucid Air Dream Edition gibt es bekanntlich in zwei Versionen. Die Dream Edition Performance legt mit 828 kW den Fokus auf die Leistung (mit 861 Kilometern WLTP-Reichweite), bei der Dream Edition Range steht mit 883 Kilometern die Effizienz im Fokus – schwach motorisiert ist dieses Modell mit 696 kW nicht. Für welche Variante sich die Schweizer Erstkunden entschieden haben, gibt Lucid in der Mitteilung nicht an. Auch zu den geplanten Stückzahlen für die Schweiz im laufenden Jahr gibt es keine Aussage.

Im Mai hatte Lucid Motors mit dem Air Pure AWD und Air Touring weitere Varianten der E-Limousine Air in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Norwegen eingepreist – sie kosten in der Schweiz 125.000 bzw. 145.000 Franken. Die Auslieferungen der beiden Modelle in den vier Ländern soll noch in diesem Jahr beginnen.

presseportal.ch