Judian baut Feststoff-Batteriefabrik in Ganzhou

In China entsteht eine neue Fabrik für Feststoffbatterien. Der im Westen bisher kaum bekannte Batteriehersteller Jiangxi Judian New Energy Technology hat den Baubeginn für ein Werk in Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi angekündigt.

Das neue Werk soll im Vollbetrieb mit einer Jahreskapazität von zehn Gigawattstunden Feststoff-Batteriezellen und -Packs für Elektrofahrzeuge und stationäre Anwendungen produzieren. In die Fabrik fließen Gesamtinvestitionen in Höhe von zehn Milliarden Yuan (rund 1,26 Milliarden Euro). Der Bau findet in zwei Phasen statt. Für die erste Phase ist eine Jahreskapazität von 4 GWh geplant – je 2 GWh für Zellen und Packs. Infos zum Zeitplan gibt es bislang nicht.

Auch technische Details zu den Feststoffbatterien von Judian sind noch nicht bekannt. Somit kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob es sich tatsächlich um Solid-State-Batterien mit festem Elektrolyt handelt oder um Semi-Solid-State-Zellen, deren halbfeste Elektrolyte meist eher Gelee-artig sind. Diese bieten oft etwas bessere Eigenschaften als herkömmliche Lithium-Ionen-Zellen mit flüssigem Elektrolyt, aber bei weitem nicht die Energiedichte, die bei einem festen Elektrolyten mit einer Anode aus metallischem Lithium möglich wäre. Dafür sind Semi-Solid-State-Zellen deutlich einfacher herzustellen, weshalb sie im Moment die häufigeren „Solid-State“-Zellen sind – die Begriffe sind nicht geschützt und können daher für das Marketing in einer Art Grauzone verwendet werden.

Klar ist: Der Spatenstich ist laut Fotos bereits erfolgt. Ganzhou liegt im Landesinneren in der Provinz Jiangxi und ist nicht mit der Hafenstadt Guangzhou in der Nähe von Hongkong zu verwechseln. Die Region um Ganzhou kommt laut Wikipedia auf fast neun Millionen Einwohner, in der Kernstadt sind es laut Zahlen von 2018 1,4 Millionen Menschen.

