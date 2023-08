Tesla beantragt erste Umweltgenehmigungen für Giga Mexico

Tesla nimmt offenbar den Bau seiner neuen Fabrik in Mexiko in Angriff. Laut übereinstimmenden Berichten hat Tesla vor kurzem über seine Tochtergesellschaft Tesla Manufacturing Mexico beim mexikanischen Umweltministerium erste Umweltgenehmigungen für den Bau des Werks beantragt. Dabei geht es zunächst um ein Lager.

Nach den Informationen des Portals „Mexico Now“ und von „Forbes Mexico“ gab Tesla in dem Antrag gegenüber dem Umweltministerium an, dass sein Werk insgesamt eine Größe von 260 Hektar haben wird. Welcher Anteil dieser Fläche im ersten Schritt und insgesamt bebaut werden soll, geht aus den Berichten aber nicht hervor.

Das erste Teilprojekt inklusive des Lagers soll demnach rund 90 Millionen Dollar kosten. Tesla hatte die Fabrik im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León Anfang März offiziell angekündigt. Damals war von Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Dollar die Rede und wenig später von einer Produktionskapazität von einer Million E-Autos pro Jahr.

In dem Antrag zu der Umweltgenehmigung wird übrigens festgehalten, dass das Lager auf einer Fläche entstehen soll, das derzeit „mit einer Vegetationsart aus Rosetophyllus-Wüstengestrüpp und Mikrophyllus-Wüstengestrüpp“ bedeckt ist.

Möglicherweise hat Tesla bereits erste Genehmigungen erhalten, denn mexikanische Medien wollen beobachtet haben, dass bereits Maschinen anrücken. Seit diesem Mittwoch sind laut einem Tweet Baumaschinen in dem Abschnitt nahe der Straße nach Saltillo an der Kreuzung mit dem Peripheriering von Monterrey zu sehen. Das sollen die grundlegenden Arbeiten für das erste Gebäude sein, das die Verwaltung des Werks in Santa Catarina beherbergen soll.

Zuletzt wurde berichtet, dass Tesla die Fabrik im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León im ersten Quartal 2025 in Betrieb nehmen will. Die Quelle hierfür waren chinesische Zulieferer, denen dieser Zeitpunkt von Tesla genannt worden sein soll. Bestätigt ist diese Information bislang noch nicht.

Tesla selbst hatte zunächst keine Angaben zum Bau- oder Produktionsbeginn gemacht, später kursierten Gerüchte, dass die Fabrik in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Betrieb gehen könnte. Tesla-Manager Tom Zhu hatte im März den Start der Produktion in Mexiko für Ende 2024 oder Anfang 2025 angekündigt.

mexico-now.com, forbes.com.mx (auf Spanisch)