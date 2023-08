Mainova übernimmt E-Carsharing von Mer

Mer hat sein E-Carsharing-Geschäft in Deutschland an den Energieversorger Mainova abgetreten. Das bisher von der Mer GmbH betriebene Elektro-Carsharing wird nun unter dem Dach des Sharingdienstes Hop-On von Mainova fortgeführt.

Mainova übernimmt die bisherigen Mer-Standorte bis auf sehr wenige Ausnahmen. Der Prozess des Übergangs läuft bereits. Die derzeitige Buchungsplattform soll „zeitnah“ deaktiviert werden. Daher bittet Mainova die bisherigen Mer-Carsharing-Kunden, sich bereits bei Hop-On-Sharing zu registrieren. „Über die neue Buchungsplattform können die Autos bald gebucht werden und Sie werden umfassend über etwaige Änderungen und neue Funktionen informiert“, heißt es seitens Mainova. Die Tarife, Fahrzeuge und Services sollen unverändert bleiben.

Der norwegische Energiekonzern Statkraft hatte 2019 den Elektromobilitäts-Systemanbieter E-Wald samt dessen E-Carsharing gekauft und 2021 in Mer umfirmiert. Mer wird sich künftig ausschließlich auf das Errichten und den Betrieb von öffentlicher Ladeinfrastruktur sowie die Elektrifizierung von Flotten konzentrieren.

„Genauso wie die Elektromobilität, entwickeln auch wir uns weiter. Nachdem wir gemeinsam mit Ihnen Elektromobilität in der Fläche erlebbar gemacht und bewiesen haben, dass es möglich ist, flexibel und gleichzeitig nachhaltig mobil zu sein, stärkt Mer seinen Fokus“, heißt es in einer Mail an die aktuellen E-Carsharing-Kunden von Mer. In der Mail wird auch deutlich, was mit „zeitnah“ gemeint ist: „Sie können ab dem 01.09.2023 das eCarsharing Angebot nicht mehr über die Mer (E-WALD) Kundenkarte bzw. mit den Mer Login Daten in der Flinkster App nutzen.“

- ANZEIGE -

Mer-Kunden, die sich jetzt bei Hop-On registrieren, erhalten ein Startguthaben in Höhe von fünf Euro, das sie dann ab September für die ersten Fahrten über das neue Buchungssystem einsetzen können. Um das neue Buchungssystem zu erklären, hat Mainova einige Video-Anleitungen online gestellt.

Bei dem Carsharing von Mer/E-Wald handelt es sich um ein stationsbasiertes System. Bei den Fahrzeugen kam unter anderem der Renault Zoe zum Einsatz. Über eine Kooperation konnten die Fahrzeuge bisher auch über die Flinkster-App (ebenfalls ein stationsbasiertes Carsharing) gemietet werden.

Quelle: Info per E-Mail, hop-on.de