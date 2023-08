USA: GM steigt bei Batteriematerial-Spezialist Mitra Chem ein

General Motors tätigt eine strategische Investition in Mitra Chem, einem im Silicon Valley ansässigen Innovator für KI-gestützte Batteriematerialien. Der US-Autobauer verspricht sich von dem Einstieg Entwicklungs-Know-how für eisenbasierte Kathodenmaterialien.

GM kommt bei Mitra Chem in Zuge von dessen Serie-B-Finanzierungsrunde an Bord. Die Runde bringt dem Technologieunternehmen aus Kalifornien 60 Millionen US-Dollar ein. Der Anteil GMs bleibt offen. Klar ist aber, dass der US-Autobauer die Serie-B-Runde „angeführt hat“ und mit dem Investment die Kommerzialisierung erschwinglicher Batterien für seine E-Autos beschleunigen will.

Konkret werden GM und Mitra Chem eisenbasierte Kathodenmaterialien wie Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP) für Batterien entwickeln, die mit der E-Auto-Plattform Ultium von General Motors kompatibel sind. „Dies ist eine strategische Investition, die dazu beitragen wird, die Bemühungen von GM im Bereich der EV-Batterien weiter zu verstärken, unsere Arbeit an erschwinglichen Batteriechemien wie LMFP zu beschleunigen und unsere Bemühungen zu unterstützen, eine auf die USA ausgerichtete Batterielieferkette aufzubauen“, äußert Gil Golan, GM Vice President, Technology Acceleration and Commercialization. Und: „GM beschleunigt größere Investitionen in kritische Teilbereiche der Batterietechnologie, wie Zellchemie, Komponenten und fortschrittliche Zellproduktionsprozesse. Die Labore, Methoden und Talente von Mitra Chem werden gut zu den Arbeiten unseres eigenen F&E-Teams passen.“

Die F&E-Einrichtung von Mitra Chem kann nach Angaben von GM „monatlich Tausende von Kathodenentwürfen simulieren, synthetisieren und testen, deren Größe von Gramm bis Kilogramm reicht“. Die KI-gestützten Prozesse sollen deutlich kürzere Lernzyklen und damit eine kürzere Markteinführungszeit für neue Batteriezellenformeln unterstützen. Die Rede ist von „einer um 90 Prozent verkürzten Zeitspanne zwischen Labor und Produktion“.

„Die Investition von GM in Mitra Chem wird uns nicht nur dabei helfen, erschwingliche Batteriechemien für den Einsatz in GM-Fahrzeugen zu entwickeln, sondern auch unsere Mission vorantreiben, in den USA hergestellte eisenbasierte Kathodenmaterialien zu entwickeln, einzusetzen und zu vermarkten, die EVs, netzgekoppelte Energiespeicher und darüber hinaus antreiben können“, sagt Vivas Kumar, CEO und Mitgründer von Mitra Chem. Das Ziel seines Unternehmens sei es, die Kathode von einer Spezialchemikalie in eine Plattformtechnologie zu verwandeln, die die Zellleistung je nach Endanwendung differenziert.

