NaaS Technology akquiriert Schwedens Lade-Spezialist Charge Amps

Der schwedische Ladetechnik-Anbieter Charge Amps ist jetzt in chinesischer Hand. Das chinesische Unternehmen NaaS Technology hat Charge Amps für 724 Millionen Schwedische Kronen (umgerechnet aktuell 61 Millionen Euro) übernommen. Der Anbieter wird aber weiterhin unter demselben Namen firmieren.

NaaS Technology ist eine Tochter des Energie-Digitalisierungskonzerns Newlinks Technology. Sie ist auf Ladedienste spezialisiert und seit Juni 2022 an der US-Börse Nasdaq gelistet. Zum 31. März 2023 waren an das Netzwerk von NaaS in China über 575.000 Ladepunkte an 55.000 Standorten angeschlossen. Charge Amps sieht in der Übernahme die Chance, „die laufenden Expansions- und Wachstumspläne von Charge Amps zu beschleunigen und die Fähigkeit des Unternehmens zu verbessern, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern“.

Bei Charge Amps handelt es sich um ein 2012 gegründetes Unternehmen, das bei seinen AC-Geräten auf eine Kombination aus skandinavischem Design, ausgeprägter Robustheit, nachhaltigen Materialien und digitalen Funktionen setzt. Zum Portfolio gehört die WLAN-fähige Wallbox „Halo“ mit 3,7 bis 11 kW und einer Zusatzsteckdose z.B. für E-Bikes oder die Motorheizung. Das Gerät soll mit seinen kompakten Maßen und einem 7,5 Meter langen Kabel punkten. Charge Amps bezeichnet Halo als seinen Bestseller. Die größere Ladestation namens Aura verfügt dagegen über zwei Ladepunkte und eine Ladeleitung von bis zu 22 kW.

Neben den Ladestationen entwickelt Charge Amps auch Ladekabel und spezielle Cloud-Software für den Betrieb der Ladepunkte in Haushalten, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Charge Amps hatte 2021 seinen Markteintritt in Deutschland verkündet. 2022 warb der schwedische Ladetechnik-Anbieter rund 15 Millionen Euro von Investoren ein. Zurzeit befindet sich das Unternehmen nach eigenen Angaben in „einer raschen internationalen Expansion mit 120 Mitarbeitern in sieben Ländern und Verkäufen in 15 Märkten“.

„Es gibt derzeit ein starkes Interesse von globalen Investoren an unserem Markt und speziell an Charge Amps“, äußert Olle Tholander, CEO von Charge Amps. „Wir haben uns in den letzten Jahren viel Mühe gegeben, um die beste Lösung für die langfristige Strategie und den Wachstumsplan des Unternehmens zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass NaaS sowohl über das Fachwissen als auch über die finanzielle Stärke verfügt, um das Wachstum von Charge Amps unter der gleichen Marke in Europa mit einem erweiterten Produktangebot zu unterstützen und die Expansionspläne des Unternehmens zu beschleunigen.“ Mit dem erweiterten Produktportfolio von NaaS werde Charge Amps nicht nur in der Lage sein, den Nutzern wettbewerbsfähigere und zielgerichtete Lösungen anzubieten, sondern auch den Übergang zu einem elektrifizierten Leben zu beschleunigen und das Tor zu einem intelligenteren Ökosystem zu öffnen.

NaaS bezeichnet sich selbst als Akteur m Bereich der Energiedigitalisierung, der „Betreibern von Ladestationen und Besitzern von Elektrofahrzeugen Online- und Offline-Ladelösungen sowie Mehrwertdienste außerhalb des Ladens bietet“. Sein Netzwerk umfasst 575.000 angeschlossene Ladepunkte. Seit Mitte 2022 ist das Unternehmen zudem an der Nasdaq notiert. Erst Anfang Juni dieses Jahres übernahm NaaS 89 % der Anteile an Sinopower HK, dem nach eigenen Angaben größten Anbieter von Solar-PV-Dienstleistungen in Hongkong.

„Wir freuen uns sehr, die Marke und das Team von Charge Amps in der NaaS-Plattform willkommen zu heißen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei unserer weiteren Expansion in den internationalen Markt“, erklärt Alex Wu, Mitbegründer, Präsident und CFO von NaaS. „Wir sind sehr optimistisch, was die Aussichten für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Europa und die Gesamtkapazität der Ladedienste angeht. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem Team von Charge Amps zusammenarbeiten können, um dessen führende Position im Bereich des Ladens von Elektrofahrzeugen weiter zu stärken. Wir haben auch einen Integrationsplan entwickelt, der die Einführung neuer Produkte über die Charge Amps-Kanäle vorsieht. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Übernahme unseren Aktionären einen Mehrwert bringen wird.“

Übrigens: NaaS gab diesen Monaten auch eine Kooperation mit der Hyundai Motor Group für Lademanagement-Dienste in China bekannt.

