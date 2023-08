Dongfeng stellt chinesische E-Kleinwagen-Marke Nammi vor

Der chinesische Autokonzern Dongfeng hat mit Nammi eine neue Marke für rein elektrische Kleinwagen vorgestellt. Das erste Modell der neuen Marke heißt schlicht Nammi 01 und soll unter anderem dem Mini EV von SAIC-GM-Wuling Konkurrenz machen.

Nammi strebt einen Absatz von 150.000 E-Kleinwagen im Jahr 2024 und von 400.000 Einheiten im Jahr 2025 an. Der Nammi 01 soll als erster Vertreter der neuen Marke im vierten Quartal 2023 auf den chinesischen Markt kommen, gefolgt von ein bis zwei neuen Modellen pro Jahr. Zur Technik des Nammi 01 ist bisher nicht viel bekannt. Chinesische Medien berichten nur, dass der elektrische Kleinwagen über Radmotoren und schnell ladbare Feststoffbatterien verfügt.

Der staatliche Autobauer Dongfeng stellte die neue Marke diese Woche auf einer Veranstaltung in Chengdu vor und bezeichnete sie dort als „Chinas erste Automarke, die sich auf kleine Elektrofahrzeuge konzentriert“. Für Nammi soll Dongfeng eine eigene E-Plattform kreiert haben. Angeblich soll Dongfeng mit der neuen Marke vor allem weibliche Kunden ansprechen wollen.

Dongfeng hat bereits mehrere NEV-Marken („New Energy Vehicle“, also Batterie-elektrische Autos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellen-betriebene Autos) unter sich, darunter Voyah, M Hero und eπ. Laut Chen Hao, dem stellvertretenden Generaldirektor von Dongfeng, soll Nammi eine wichtige Rolle dabei spielen, das von Dongfeng für 2025 herausgegebene Absatzziel von einer Million NEV-Einheiten zu erreichen.

Das Portal „CN EV Post“ berichtet unterdessen, dass die Dongfeng-Marke Voyah in China ein Facelift ihres auch in Europa angebotenen SUV-Modells Free auf den Markt bringt und dabei die reine BEV-Version aus dem Angebot nimmt. Der neue Voyah Free soll demnach nur noch als EREV (Extended Range Electric Vehicle) verkauft werden. Der Schritt folgt einen vermehrt zu beobachtenden Trend in China: Gleich mehrere chinesische NEV-Hersteller, zum Beispiel Leapmotor, ergänzen zurzeit ihr BEV-Portfolio um Hybride oder E-Autos mit Range Extender, um den Absatz zu steigern. Die Geely-Marke Zeekr hat sich von solch einem Vorgehen dieser Tage allerdings ausdrücklich distanziert und will weiter auf BEV-only setzen.

