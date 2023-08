Zeekr peilt 650.000 BEV bis 2025 an

Geelys Premium-Elektromarke Zeekr will ihren Jahresabsatz laut CEO Andy An bis 2025 auf 650.000 E-Autos steigern und plant hierfür weitere Modelle. Aber auch über die Expansion in weitere Märkte soll der Absatz steigen.

Zeekr hat im Jahr 2022 71.941 Elektroautos ausgeliefert und plant für 2023 annähernd eine Verdopplung auf 140.000 Einheiten. Die knapp 72.000 Einheiten aus dem Vorjahr entfielen noch allesamt auf den Zeekr 001, der seit Oktober 2021 gebaut wird. Mit dem großen Van 009 kam erst in diesem Januar eine zweite Baureihe hinzu. Für einen weiteren Schub bei den Stückzahlen soll das günstigere Kompaktmodell Zeekr X sorgen.

Um im Jahr 2025 den angestrebten Absatz von 650.000 E-Autos zu erreichen, plant Zeekr neue Modelle. Das bestehende Modell-Trio 001, 009 und X soll Ende dieses Jahres um eine E-Limousine und 2024 um zwei neue E-SUV erweitert werden. Details sind noch nicht bekannt – es ist aber wahrscheinlich, dass auch die neuen Modelle auf der SEA-Plattform von Geely aufbauen werden. Es heißt bisher nur, dass Zeekr seine Bemühungen verstärken werden, „Modelle einzuführen, die den Bedürfnissen des Massenmarkts entsprechen“.

Klar ist: Der Shooting Brake 001 und das MPV 009 sind vor allem in China eher Nischenmodelle – diese Nischen können zwar gute Margen bringen, aber meist nur überschaubare Stückzahlen. Der Zeekr X zielt hingegen auf einen wachsenden Markt. Auch die neuen Modelle sollen laut Aussagen von CEO Andy An auf Mainstream-Segmente zielen, um die Verkäufe zu steigern.

Die Marke will auch ihre internationale Expansion ausbauen – auf sechs Überseemärkte in 2024 und acht im Jahr 2025. Konkrete Länder wurden anlässlich der Halbjahreszahlen von Geely nicht genannt. Zeekr hatte jedoch im April seine Europa-Strategie verkündet und später mit dem Vorverkauf des 001 und X in Schweden und den Niederlanden begonnen. Auch für die eher kleineren Märkte Israel und Kasachstan hat Zeekr mit Importgesellschaften Vertriebskooperationen geschlossen.

Andy An stellte übrigens klar, dass sich Zeekr auch in Zukunft rein auf Batterie-elektrische Fahrzeuge fokussieren werde. Andere chinesische NEV-Hersteller, zum Beispiel Leapmotor, hatten ihr BEV-Portfolio auch um Hybride oder E-Autos mit Range Extender ergänzt, um den Absatz zu steigern.

