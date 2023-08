London: E-Bus-Flotte wächst auf über 1.100 Fahrzeuge

Die Anzahl der von Transport für London (TfL) in der britischen Hauptstadt eingesetzten Elektrobusse ist auf über 1.100 angewachsen. Neu hinzugekommen sind in diesem Sommer über 80 E-Busse im Stadtbezirk Sutton im Süden Londons, die dort pro Jahr mehr als eine Million Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen sollen.

In dem südlichen Stadtbezirk werden die Elektrobusse auf den Linien 80, 93, 154, 164 und 213 eingesetzt, wie TfL mitteilt. Die Zahl der in Sutton pendelnden Elektrobusse steigt zusammen mit den bereits auf der Linie 413 eingesetzten Fahrzeugen auf knapp 100 Einheiten. Mehr als die Hälfte der Busfahrten in Sutton werden inzwischen elektrisch absolviert. Weitere E-Busse für den Stadtbezirk sollen im Frühjahr 2024 folgen.

„Wir freuen uns sehr, mehr als 80 neue emissionsfreie Busse zu unserer Flotte in Sutton hinzuzufügen“, sagt die für Busse zuständige TfL-Direktorin Louise Cheeseman. „Busse bleiben die schnellste, einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, Fahrten mit dem Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu verlagern.“

Die Gesamtzahl der von TfL in London eingesetzten E-Busse liegt wie eingangs erwähnt derweil bereits bei über 1.100 Fahrzeugen, die 54 rein elektrische Linien bedienen – weitere 15 Linien werden mit einer Mischung aus emissionsfreien und emissionsarmen Bussen betrieben. Die ersten fünf Buslinien wurden 2016 umgestellt – mit damals gerade einmal 30 E-Bussen.

Bis zum Jahr 2034 will Transport for London wie berichtet komplett auf Elektrobusse umgestiegen sein. Seit 2021 werden nur noch neue E-Busse beschafft.

tfl.gov.uk