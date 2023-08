Orten präsentiert neue Aufbauten für E-Nutzfahrzeuge

Der Aufbauspezialist Orten Fahrzeugbau und sein eigenständiges Startup Orten Electric-Trucks werden auf der Nutzfahrzeugmesse NUFAM in Karlsruhe vom 21. bis 24. September Aufbauten für E-Nutzfahrzeuge präsentieren, darunter einen Getränke- und einen Kühlaufbau.

Kurz zu Orten selbst: Die Orten Fahrzeugbau GmbH fertigt an ihrem Hauptsitz in Bernkastel-Kues und in ihrer Niederlassung in Rothnaußlitz bei Bautzen mit circa 120 Mitarbeitenden Aufbauten für Nutzfahrzeuge, etwa Schwenkwand-, Schiebeplanen- und Stadtverteiler-Aufbauten. Seit 2012 ist das in dritter Generation geführte Familienunternehmen auch im Bereich Elektromobilität aktiv. Seit 2015 ist für dieses Geschäft das eigenständige Startup Orten Electric-Trucks mit Sitz in Wittlich-Wengerohr zuständig.

Nach Karlsruhe bringt Orten unter anderem den vollelektrischen 18-Tonner Renault E-Tech D Wide 4×2 Truck mit Getränkeaufbau („ORTEN SafeServer“) und „Softlock“-Ladebordwand. Seinen E-Antrieb hat das Modell bereits ab Werk: Es fährt mit einer 264-kWh-Batterie (vier Pakete à 66 kWh) für bis zu 200 Kilometer vor. Möglich ist laut Orten auch der Einbau von vier 94-kWh-Paketen für eine Reichweite von bis zu 285 Kilometern. Das DC-Laden erfolgt mit bis zu 150 kW, das AC-Laden mit 22 kW.

Der für den Verteilerverkehr konzipierte Getränkekoffer kommt auf Innenmaße von 6,2 x 2,45 x 2,16 Meter und wird mit speziellen Schiebeplanen geschlossen. „Auf Kundenwunsch wurden zahlreiche individuelle Ladegutsicherungs-Komponenten verbaut“, teilt der Umrüster mit. Und: Das Modell stehe zu Testfahrten bereit.









Ebenfalls ins Rampenlicht rückt das Unternehmen den E 46 D aus dem Sortiment von Orten Electric-Trucks. Bei dem Modell handelt es sich um einen auf E-Antrieb umgerüsteten Transporter mit siebensitziger Doppelkabine – und zwar „vorrangig für kommunale Anwendungen“, wie Orten mitteilt. Der E 46 D basiert auf einem Fahrgestell des russischen Herstellers GAZ. Zu haben ist das Modell als Leichtbau-Hinterkipper mit modular verfügbarem Laubgitteraufsatz und Anhängerkupplung. Die Nutzlast gibt der Umrüster mit 1,4 Tonnen an. Die Innenmaße des Laubgitters betragen 3,10 x 2,04 Meter. „Auf Kundenwunsch wurden eine elektrische 5 kW HV-Fahrerhausheizung sowie anspruchsvolle elektrische Nebenverbraucher inklusive Anbindung an das Thermomanagement verbaut“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung weiter.

Der E 46 D fährt mit 92 kW Dauer- und 110 kW Spitzenleistung vor. Gespeist wird der Elektromotor aus einer 80-kWh-Batterie mit LFP-Chemie. Die Reichweite soll bis zu 200 Kilometer betragen. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Orten mit 85 km/h an.

Auf demselben Fahrgestellt bietet Orten auch ein vollelektrisches Kühlfahrzeug an. Dieses hatte das Unternehmen bereits 2021 vorgestellt. Damals firmierte das Fahrzeug noch unter dem Namen E 46 Gazelle, inzwischen hat Orten das Modell in E 46 City Cooler umbenannt. Auch dieses Kühlfahrzeug wird Orten an seinem Stand auf der NUFAM ausstellen. Die E-Antriebsdaten stimmen mit denen des E 46 D überein.

