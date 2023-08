Valeo bringt neuartigen HV-Heizer für E-Busse in die Serie

Valeo hat mit der Serienproduktion seines neuen Hochvoltheizgeräts „Thermo HV“ für Elektrobusse begonnen. Dieses soll als elektrische Zusatzheizung zum Wärmepumpensystem agieren, sobald bei niedrigen Außentemperaturen ein höherer Heizbedarf besteht.

Valeo stößt mit seinen thermischen Systemen im Zuge des eMobility-Hochlaufs auf steigende Nachfrage. Zum Portfolio des Zulieferers gehören unter anderem Klimaanlagen, Wärmepumpen und Batteriekühlsysteme. Im Pkw-Bereich zählen u.a. Stellantis und TotalEnergies zu Abnehmern bzw. Partnern. Speziell für das Bussegment nimmt Valeo nun einen neuen HV-Heizer ins Sortiment. Ebenfalls neu ist die vollelektrische Aufdach-Klimaanlage namens REVO-E HP R744.

Als innovativ bezeichnet Valeo bei seinem gegangenen HV-Heizer dessen stufenlose Regelung über ein integriertes Steuergerät. „Dies geschieht entweder durch Regelung der Wasseraustrittstemperatur oder durch Begrenzung der maximalen Heizleistung bzw. Leistungsaufnahme. Mit dieser Funktion kann die Hochvoltheizung Thermo HV aktiv in das Batteriemanagement des Fahrzeugs eingebunden und die Gesamteffizienz des Systems erhöht werden“, heißt es in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung.

Das Neuprodukt arbeitet im Spannungsbereich von 600 bis 875 Volt und sorgt für eine Heizleistung von 12 kW. Darüber hinaus ist es nach Herstellerangaben CAN-fähig und überträgt Betriebsdaten über eine intelligente Diagnosefunktion an das Fahrzeugsystem. Die Serienfertigung des „Thermo HV“ ist planmäßig im Juli gestartet. Das teilte ein Valeo-Sprecher electrive.net auf Anfrage mit.

Mit der Klimaanlage „REVO-E HP R744″ hat Valeo unterdessen erst kürzlich sein Sortiment an Klimaanlagen erweitert. Das System kühlt oder heizt den Innenraum von E-Bussen und nutzt dazu als Herzstück eine kompakte Wärmepumpe und das Kältemittel R744. „Die chemischen Eigenschaften dieses Kältemittels und das eigens entwickelte Regelsystem ermöglichen den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20° bis +58°C“, teilt Valeo mit. Die elektronische Regelung beinhalte ein ganzheitliches Wärmemanagement mit einer eigenen Anwendungssoftware, die das System laut Valeo immer zum optimalen Betriebspunkt betreibt.

- ANZEIGE -

Der Zulieferer betont die kompakte Bauweise der Anlage und eine hohe Kompatibilität durch analoge Schnittstellen zu seinem REVO-Classic-System. Dadurch werde das System zu einer „Plug&Play“-Einheit, die auf Wunsch vorgefüllt an Kunden geliefert werden kann, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Der schnell wachsende Marktanteil von elektrisch angetriebenen Bussen hat erhebliche Auswirkungen auf die Fahrzeugentwicklung und die mit dem Antrieb verbundenen Systeme, einschließlich der Heizungs- und Klimaanlagen. Innovative und effiziente HVAC-Systeme (Heizung, Lüftung, Klimatisierung) für Busse sind gefragt, um die begrenzte elektrische Energie der Antriebsbatterien möglichst effizient zu nutzen. Valeo ist weltweit führend bei der Reduzierung von CO2-Emissionen und auch bei Klimaanlagen für Busse und Reisebusse“, so der abschließende O-Ton aus der Unternehmenszentrale.

Quelle: Infos per E-Mail