Stadtwerke Bochum führen vergünstigten Nachtladetarif ein

Ab dem 1. September können Nutzer von Elektroautos an den öffentlichen AC-Ladestationen der Stadtwerke Bochum nachts vergünstigt laden. Der Nachtladetarif hat dabei nicht nur Auswirkungen auf den Preis, sondern auch auf die Blockiergebühr.

Der Nachtladetarif in Höhe von 40 Cent pro Kilowattstunde gilt laut der Mitteilung automatisch bei Ladevorgängen, die zwischen 20 und 24 Uhr an den AC-Stationen der Stadtwerke im Bochumer Stadtgebiet gestartet werden. Für diese Ladevorgänge fällt in den ersten zwölf Stunden keine Zeitgebühr an. Dazu muss der Ladevorgang aber über das Angebot der Stadtwerke selbst gestartet und abgerechnet werden – nutzt man die Ladekarte oder -App eines anderen Anbieters per Raoming, gelten die Tarife dieses Anbieters.

Der reguläre Ladetarif der Stadtwerke beträgt laut Website einheitlich 50 Cent pro Kilowattstunde für AC- und DC-Lader plus 5 Cent pro Minute ab 240 Minuten (AC) bzw. 120 Minuten (DC). Sprich: Die Kilowattstunde ist zehn Cent oder 20 Prozent günstiger als tagsüber, hinzu kommt die Ersparnis durch die Blockiergebühr, die nach vier Stunden greift.

Laut der Mitteilung greift der Energieversorger „den Wunsch vieler Bochumer auf, die nachts ihr E-Auto günstig aufladen wollen – ohne zusätzliche Zeitgebühr in der Nacht“. „Wir suchen immer nach Möglichkeiten, unsere Ladetarife zu optimieren. Wenn wir mit der kostengünstigeren Tarifoption mehr Menschen zum nächtlichen Laden bewegen können, entlastet dies das Stromnetz und schont den Geldbeutel unserer Kunden“, sagt Frank Thiel, Geschäftsführer der Stadtwerke Bochum.

Wie Jannis Bär, Leiter Elektromobilität bei den Stadtwerken Bochum, angibt, finden in der Stadt die meisten öffentlichen Ladevorgänge aktuell zwischen 8 und 20 Uhr statt. „Wir wollen das Laden an unseren öffentlichen Ladestationen so attraktiv und komfortabel wie möglich machen, so Bär. „Der Nachtladetarif ist in dieser Form eine Neuheit, weil er zwei Vorteile für unsere Kunden kombiniert: einen vergünstigten Kilowatt-Preis und den Wegfall der Blockiergebühr.“

Aktuell betreiben die Stadtwerke Bochum rund 235 öffentliche Ladepunkte im Stadtgebiet, davon 37 DC-Lader. Im Jahr 2022 verzeichneten die Stadtwerke Bochum rund 80.000 Ladevorgänge an ihren Stationen – beinahe doppelt so viele wie 2021.

stadtwerke-bochum.de