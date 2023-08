Düsseldorf: Rheinbahn baut E-Busdepot in Heerdt

Die Düsseldorfer Rheinbahn hat mit dem Bau ihres neuen Busports in Heerdt begonnen, der Platz für 60 Batterie-elektrische Busse und die dazugehörige Ladeinfrastruktur bieten wird. Die Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant.

Dann wird der Betriebshof Heerdt der erste der insgesamt fünf Betriebshöfe der Rheinbahn sein, der vollständig für die E-Mobilität ausgebaut ist. Der 5.500 Quadratmeter große Neubau ist in zwei Abstell-Hallen unterteilt, in denen jeweils 30 E-Busse geparkt und geladen werden können. Mittig zwischen den beiden Hallen wird eine Wasch-Straße gebaut.

Der Busbetriebshof in Düsseldorf-Heerdt war im April 2021 in weiten Teilen durch einen Brand zerstört worden, bei dem auch 38 Busse irreparabel beschädigt wurden. Zunächst galten dort ladende Elektrobusse als Brandursache. Schnell wurde aber klar, dass das Feuer in einem anderen Teil des Depots ausgebrochen war, in dem Diesel-Busse geparkt wurden.

Der Neubau an gleicher Stelle bietet nicht nur mehr Platz, sondern soll als „moderner Busport“ die hohen Anforderungen an das Abstellen und das Laden von Batteriebussen erfüllen. Zudem wird auf dem begrünten Dach auch eine PV-Anlage installiert, mit der die Rheinbahn eigenen, sauberen Strom erzeugen will.

Die Kosten für das neue Depot sollen bei rund 30 Millionen Euro liegen. Die Stadt Düsseldorf und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) fördern das Projekt. Konkret werden die Mehrkosten für die Ladetechnik aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen durch den VRR mit 6,1 Millionen Euro gefördert, was einem Fördersatz von 90 Prozent entspricht. Die Stadt wiederum zahlt die 500.000 Euro für die 4.000 Quadratmeter große PV-Anlage komplett.

- ANZEIGE -

„Unser Ziel ist es, alle geeigneten Dachflächen der städtischen Liegenschaften mit Photovoltaik (PV) nachzurüsten, sowie alle Neubauten mit PV auszustatten – es ist ein zentraler Baustein im Vorhaben der Landeshauptstadt, bis 2035 klimaneutral zu werden. Große Dachflächen, wie hier beim Busport sind wirtschaftlich betrachtet besonders attraktiv“, erläutert Mobilitäts- und Umweltdezernent Jochen Kral. Pro Jahr sollen 195 MWh Strom erzeugt werden, um (gemessen am Bundesstrommix) rund 120 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.

„Mit der geplanten Fertigstellung in 2024 ist der Betriebshof Heerdt der erste der insgesamt fünf Betriebshöfe der Rheinbahn, der vollständig für die E-Mobilität ausgebaut ist“, sagt Rheinbahn-Vorstand Michael Richarz. „Auf den insgesamt 60 Stellplätzen werden die vorhandenen und die sich in Beschaffung befindlichen Batteriebusse während der nächtlichen Betriebspause abgestellt und geladen.“

Im Juni hatte die Rheinbahn 20 neue Batterie-Busse beim niederländischen Hersteller VDL bestellt. Im Januar 2022 wurden acht E-Busse bei Irizar in Auftrag gegeben – als Ersatz für die bei dem Brand zerstörten Fahrzeuge. Die Rheinbahn setzt neben Batterie-elektrischen Bussen aber auch auf Wasserstoff und will 20 Brennstoffzellen-Busse beschaffen.

newstix.de