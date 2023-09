Quantron bringt weitere BZ-Nutzfahrzeuge mit Ballard-Technik

Nach dem schweren BZ-Lkw QHM FCEV hat Quantron einen weiteren Lastwagen mit Brennstoffzellen von Ballard vorgestellt. Der QLI FCEV ist in der Klasse bis 7,5 Tonnen angesiedelt, fünf Fahrzeuge wurden schon an einen europäischen Kunden ausgeliefert.

Der Quantron QLI basiert auf dem Iveco Daily und wird bereits seit einiger Zeit mit Batterie-elektrischem Antrieb angeboten – als QLI BEV. Nun folgt mit dem QLI FCEV die Brennstoffzellen-elektrische Variante. Wie schon bei dem auf der IAA Transportation 2022 vorgestellten 44-Tonnen-Lkw QHM FCEV liefert auch bei dem leichten Nutzfahrzeug Ballard Power Systems die Brennstoffzellen an Quantron.

Mit dem Iveco Daily als Basis soll der Quantron QLI FCEV mit unterschiedlichen Aufbauten versehen werden können, was ihn besonders flexibel und vielfältig einsetzbar macht. Und von dem bekannten QLI BEV soll sich die Brennstoffzellen-Variante durch eine höhere Reichweite und kürzere Betankungszeiten abheben.

Für den QLI FCEV 4-170 mit 4,2 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht nennt Quantron auf seiner Homepage bis zu 450 Kilometer „simulierter“ WLTP-Reichweite. Die 8,2 Kilogramm Wasserstoff sollen in 15 Minuten nachgetankt werden können. Die 45 kW starke Brennstoffzelle wird von einer 37 kWh großen Puffer-Batterie ergänzt, um den 150 kW starken E-Antrieb zu versorgen. Die Nutzlast des Chassis ohne Aufbau gibt Quantron mit 1.457 Kilogramm an. Die beiden H2-Tanks sind dabei seitlich am Leiterrahmen zwischen den Achsen angebracht.

Die ersten fünf Einheiten des QLI FCEV wurden laut Quantron bereits an einen europäischen Kunden ausgeliefert, wobei ein Fahrzeug im Testbetrieb des Kunden bereits 15.000 Kilometer zurückgelegt haben soll. Ende Juli hatte der Hersteller einen QLI FCEV mit Kofferaufbau bereits bei der Vorstellung des großen H2-Projekts in Schwaben ins Bild gebracht.

Tim Sautter, Team Lead der Q-Light-Serie betont die gute Zusammenarbeit mit den Ballard-Entwicklern in Kanada. „Wir haben den gesamten Prozess von der Machbarkeitsstudie bis zur Auslieferung auf 18 Monate verkürzt und den Quantron QLI FCEV in Rekordzeit auf die Straße und zum Kunden gebracht“, so Sautter. „Dadurch ist ein hervorragendes Produkt entstanden, bei dem das Brennstoffzellensystem für das jeweilige Fahrzeug auf der Grundlage der Kundenanforderungen optimiert ist.“

Randy MacEwen, CEO von Ballard Power Systems, ergänzt: „Wir freuen uns, dass sich die Partnerschaft mit Quantron auf das Segment der leichten Nutzfahrzeuge ausweitet und den Einsatz von Brennstoffzellen in dem so wichtigen Last-Mile-Transportmarkt vorantreibt. Durch die Kombination der jeweiligen technischen Stärken und der Marktexpertise von Quantron und Ballard sind unsere Teams in der Lage, die Einführung der Wasserstoffmobilität im Güterverkehr zu beschleunigen, indem sie leistungsstarke Brennstoffzellensysteme auf den Markt bringen.“

Quelle: Info per E-Mail