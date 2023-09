Norwegen: 9.250 neue Elektro-Pkw im August

Im August wurden in Norwegen 9.250 Elektroautos neu zugelassen, ein deutliches Plus im Vergleich zum Juli. Auch der BEV-Anteil an allen Neuzulassungen ist gestiegen, aber nicht so stark. Bei den Modellen hat sich das Tesla Model Y den Spitzenplatz zurückgeholt.

Mit den 9.250 neuen Elektro-Pkw weißt die norwegische Straßeninformationsbehörde OFV ein deutliches Plus von 3.102 Einheiten im Vergleich zum Juli aus, damals kamen wie berichtet 6.148 neue E-Autos auf Norwegische Straßen. Das Wachstum in Relation zum August 2022 ist aber minimal: Im Vorjahresmonat wurden 9.247 Elektro-Pkw registriert, also nur drei Fahrzeuge weniger – oder ein Plus von 0,03 Prozent.

Über alle Antriebsarten hinweg kamen im August 11.083 Neuwagen auf die Straße, was einen BEV-Anteil von 83,7 Prozent bedeutet. Zu den 9.250 E-Autos kamen noch 724 neue Plug-in-Hybrid, was einem Marktanteil von 6,5 Prozent entspricht. Damit hatten 90,2 Prozent aller Neuwagen im August einen Ladeanschluss – im Juli waren es noch 89,8 Prozent.

Die PHEV mussten im Vergleich zum Vormonat (8,1 Prozent Marktanteil) etwas Federn lassen, im Jahresvergleich mit dem August 2022 haben sich die PHEV-Neuzulassungen quasi halbiert (1.401 PHEV im August 2022).

Kurz der Blick auf die weiteren Antriebsarten: Die Voll-Hybride kamen auf 675 Neuzulassungen und lagen damit noch vor den reinen Verbrennern: Bei den Benzinern weist die OFV 122 Neuzulassungen aus (Marktanteil 1,1 Prozent), bei den Diesel-Fahrzeugen sind es 312 Registrierungen (Marktanteil 2,8 Prozent). Vor einem Jahr lagen die Marktanteile noch bei 2,3 bzw. 3,8 Prozent, sind also weiter rückläufig.

Im Modellranking hat sich das Tesla Model Y zum sechsten Mal in diesem Jahr den Spitzenplatz gesichert – nur im Januar und Juli lag jeweils der VW ID.4 vorne. Im August kam das Tesla-SUV mit 1.452 Neuzulassungen als einziges Modell in den vierstelligen Bereich. Vom zweitplatzierten ID.4 wurden mit 712 Einheiten weniger als die Hälfte registriert. Das Podium komplettiert der Skoda Enyaq mit 704 Neuzulassungen.

Dahinter liegen der Toyota bZ4X (416 Fahrzeuge), der Volvo XC40 (389 Fahrzeuge), der Ford Mustang Mach-E (373) und als bestplatzierter Vollhybrid der Toyota Yaris. Neben dem bZ4X hat es mit dem Nissan Ariya (324 Neuzulassungen) ein weiteres E-SUV eines japanischen Herstellers in die Top Ten geschafft.

Im laufenden Jahr liegt das Model Y mit 17.099 Einheiten deutlich vorne, auch hier gefolgt vom ID.4 (5.575 Fahrzeuge) vor dem Skoda Enyaq (3.665 Neuzulassungen).

