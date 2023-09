eMobility update IAA Spezial: ID. GTI Concept, Mercedes Elektro-CLA, Mini Cooper E und Countryman E

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“! Gestern war er noch eine Baustelle – heute strahlt er in voller Pracht und wird gleich nach unserer Aufzeichnung eröffnet: Der Messestand der EnBW auf dem Königsplatz in München! Denn unsere Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von EnBW! Erleben Sie das größte Schnellladenetz Deutschlands. Heute zeigen wir Ihnen die Messe-Highlights von VW, Mercedes und Mini – und sprechen mit Nico Rosberg über superschnelles Laden.

#1 – Volkswagen: Premiere des ID. GTI Concept

Der Volkswagen-Konzern will sich künftig stärker auf das Design seiner Fahrzeuge konzentrieren. In erster Linie sollen sich die einzelnen Marken beim Look stärker voneinander abgrenzen. Dies untermauert der Konzern auf der IAA Mobility mit zwei markanten Konzeptfahrzeugen. Zunächst aber zur Strategie: Diese ist auf Konzern-Chef Oliver Blume zurückzuführen. Er richtet die Marken neu aus und will die Leitplanken für den künftigen Auftritt vorgeben.

#2 – Mercedes zeigt Studie des Elektro-CLA

Mercedes-Benz gibt auf der IAA Mobility mit dem Concept CLA Class einen seriennahen Ausblick auf die rein elektrische C-Klasse. Und damit auch auf die ganze Fahrzeugfamilie auf Basis der neuen Mercedes-Benz Architektur. Noch handelt es sich beim Concept CLA Class um eine Studie, doch das in München gezeigte Fahrzeug soll schon nah am Serienstand sein – beim Design, aber auch bei der Technik.

#3 – Weltpremiere des Mini Cooper E

Die BMW-Marke Mini hat im Rahmen der IAA gleich zwei neue Elektromodelle enthüllt. Darunter ist auch der neue Mini Cooper, der künftig in Kooperation mit dem chinesischen Autobauer Great Wall gebaut wird. Der ikonische Mini-Dreitürer fährt künftig rein elektrisch – und ist zumindest in der Basisversion günstiger als gedacht. Sowohl der elektrische Cooper als auch der neue Countryman samt Elektro-Version, zu der wir in der nächsten Meldung kommen, wurden über die vergangenen Monate von Mini schon angeteasert.

#4 – Mini Countryman E zielt auf SUV-Mittelklasse

Neben dem neuen und rein elektrischen Mini Cooper hat die BMW-Marke zur IAA auch die neue Generation des Countryman enthüllt. Der kompakte SUV wird künftig bei BMW in Leipzig gebaut und erhält erstmals auch zwei reine Elektro-Versionen. Da er sich die Plattform mit dem BMW iX1 aus dem Werk Regensburg teilt, waren bereits vor der Weltpremiere einige Details bekannt.

