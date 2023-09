Mini Countryman E: Der Elektro-Mini in der SUV-Mittelklasse

Neben dem neuen und rein elektrischen Mini Cooper hat die BMW-Marke im Vorfeld der IAA auch die neue Generation seines SUV-Modells Countryman enthüllt. Der künftig in Leipzig gebaute Countryman erhält erstmals auch zwei reine Elektro-Versionen. Wir haben die Daten und Preise zur Weltpremiere.

Anders als der in China gebaute Cooper wird der Countryman bei BMW selbst in Leipzig gebaut. Da er sich die Plattform mit dem BMW X1 (inklusive iX1) aus dem Werk Regensburg teilt, waren bereits vor der Weltpremiere einige Details bekannt. Und Mini selbst hatte schon angekündigt, dass es den Elektro-Countryman auch nur mit reinem Frontantrieb geben wird – der iX1 ist aktuell nur als Allradler verfügbar.

Bei jenem Fronttriebler handelt es sich um das schlicht Mini Countryman E genannte Modell. Diese Variante kommt auf 150 kW Leistung, 250 Nm Drehmoment und 8,6 Sekunden für den Spurt auf 100 km/h. Der Allradler Countryman SE ALL4 lehnt sich an den BMW iX1 xDrive30 an: Hier stehen 230 kW zur Verfügung, mit 494 Nm Drehmoment kommt er in 5,6 Sekunden in dreistellige Geschwindigkeits-Bereiche. Während der Fronttriebler mit einer Akku-Ladung 462 Kilometer gemäß WLTP kommt, sind es beim Allradler 433 Kilometer. In beiden Fällen ist eine 66,5 kWh große Batterie verbaut.



















Im Unterschied zum Mini Cooper kann der neue Elektro-Countryman mit bis zu 22 kW AC geladen werden. Das Schnellladen an einer DC-Säule ist mit bis zu 130 kW in der Spitze möglich, auch hier gibt Mini „knapp 30 Minuten“ für den Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent an. Im Countryman ist ebenfalls die Batterie-Vorkonditionierung per Navigationssystem verbaut, das Modell verfügt auch über die Plug&Charge-Funktionalität.

Auch im neuen Countryman gibt es das 240 Millimeter große Rundinstrument, Sprachassistenten und das Operating System 9. Zudem hebt Mini den Countryman als „größtes und geräumigstes Mini-Modell“ hervor, dessen Innenraum sich mit „hoher Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Bedürfnisse“ anpassen lasse.

Der Platz und die Leistung haben aber ihren Preis: Der Countryman E startet bei 43.500 Euro, für den Allradler werden 6.000 Euro mehr fällig – also mindestens 49.500 Euro. Es ist allerdings unklar, ob der Countryman SE ALL4 auch eine umfangreichere Serienausstattung erhält. Klar ist aber: Mit knapp 50.000 Euro bewegt sich das 4,43 Meter lange E-SUV in einem umkämpften Markt, wo es für diese Preise bereits deutlich größere Modelle gibt.

bmwgroup.com