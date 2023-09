eMobility update IAA Special: China-Stromer kommen nach Deutschland / Avatr enthüllt E-Limousine

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“ – auch heute vom Open Space der IAA auf dem Königsplatz in München! Unsere Sendung wird Ihnen präsentiert von EnBW! Erleben Sie das größte Schnellladenetz Deutschlands. Heute zeugen wir Ihnen die China-Kracher auf der Messe. Denn die Newcomer aus dem fernen Osten schießen hier in München ein riesiges Elektro-Feuerwerk ab. Und obendrein erfahren Sie, wie die EnBW-Ladeparks noch nachhaltiger werden!

#1 – BYD: Deutschland-Preise für Dolphin & Seal

BYD hat auf der IAA Mobility sein komplettes E-Auto-Angebot für Europa vorgefahren. Nicht nur die großen Stände auf der Messe und in der Innenstadt untermauern die Ambitionen der Chinesen – sondern auch eine selbstbewusste Brand Night zum Messe-Auftakt. Mit seinen Elektroautos erweckt das Unternehmen in München reichlich Interesse. Und das nicht ohne Grund: Neben dem Elektroauto-Trio aus Atto 3, Tang und Han bringt BYD nun auch die 800-Volt-Stromer Seal und Dolphin nach Europa.

#2 – Avatr enthüllt Elektro-Limousine Avatr 12

Die chinesische Elektroauto-Marke Avatr hat auf in München ihr zweites Modell präsentiert. Der Avatr 12 ist eine rund fünf Meter lange Coupé-artige Limousine. Hinter dem Label stehen der Autobauer Changan und der Batteriehersteller CATL. Avatrs erster Aufschlag war vor gut einem Jahr das inzwischen in China erhältliche Coupé-artige SUV Avatr 11. Nun legt die junge Marke also mit einer großen Elektro-Limousine nach und nennt erstmals auch Leistungsdaten.

#3 – Xpeng bringt G9 und P7 nach Deutschland

In den Reigen der chinesischen Hersteller in München gruppiert sich auch Xpeng ein: Die Elektroauto-Marke hat auf der IAA verkündet, dass sie im kommenden Jahr in Deutschland an den Start gehen wird. Bisher bietet Xpeng seine große E-Limousine P7 und sein E-SUV G9 nur in vier eher nordeuropäischen Ländern an. Nach Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden wird Deutschland also der fünfte europäische Markt für Xpeng.

#4 – Elektro-SUV: Leapmotor stellt den C10 vor

Auch Leapmotor kommt nach Europa – und zwar gleich mit zwei elektrischen Fahrzeugen. Deutschland steht ebenfalls auf dem Expansionsplan, sagte der chinesische Autohersteller auf der IAA. Bereits im kommenden Jahr will Leapmotor die Zertifizierung für zwei seiner Elektroautos für den Europäischen Markt haben. Gemeint sind der TO3, der bereits in Frankreich erhältlich ist, und der auf der IAA enthüllte C10. Danach will der Hersteller jedes Jahr ein neues Fahrzeug für Europa vorstellen.

