Norwegische Post stellt an 50% der Landesbevölkerung elektrisch zu

Die norwegische Post setzt seit Kurzem auch in Oslo, Skien und Porsgrunn Elektrofahrzeuge ein und liefert die Post und Pakete somit an über eine Million Menschen im Großraum Oslo und in der Region Grenland elektrisch aus. In ganz Norwegen sind aktuell rund 1.900 Elektrofahrzeuge der Post unterwegs.

Die Elektrifizierungs-Offensive des staatlichen Unternehmens Posten Norge, das seit seiner kürzlichen Umbenennung inzwischen Posten Bring heißt, schreitet voran: Mit den genannten rund 1.900 Elektrofahrzeugen stellt das Unternehmen die Post nach eigenen Angaben nunmehr an 2,7 Millionen Einwohner Norwegens mit E-Fahrzeugen zu, also an etwa die Hälfte der Landesbevölkerung. Es handele sich „um die größte E-Flotte Norwegens“, teilt Posten Bring mit.

„Die Erneuerung der Fahrzeugflotte und die Einführung von Fahrzeugen mit erneuerbaren Energien war nicht einfach. Wir sind im Laufe der Jahre auf viele Herausforderungen gestoßen, aber mit lösungsorientierten Mitarbeitern und guten Partnern ist es uns gelungen, diese zu lösen. Ich bin stolz, dass wir nun diesen Meilenstein feiern können“, kommentiert Hans-Øyvind Ryen, Executive Vice President bei Posten Bring.

Die Zwischenbilanz kann sich vor allem durch die jüngste Erweiterung der Elektro-Offensive auf Oslo, Skien und Porsgrunn sehen lassen. Zuvor hatten bereits Städte und Gemeinden wie Bærum, Asker, Hamar, Tønsberg und Longyearbyen emissionsfreie Transporterflotte erhalten. Eingesetzt wird von dem norwegischen Postkonzern unter anderem der Opel Combo-e. Auf dem aktuell mitgelieferten Pressefotos sind zudem Fahrzeuge der Marke Maxus und Mercedes-Benz zu sehen.

Posten Bring will nach eigenen Angaben künftig weiter landesweit Verbrenner aus dem Verkehr ziehen, darunter auch Lkw. Bereits im Februar 2022 hatte sie 29 Elektro-Lkw bei Volvo Trucks bestellt.

