ID.X Performance: Volkswagen zeigt Showcar auf ID.7-Basis

VW hat beim ID.-Treffen in Locarno auf der schweizerischen Seite des Lago Maggiore mit dem ID.X Performance die Vision einer vollelektrischen Sportlimousine der gehobenen Mittelklasse präsentiert. Als Basis dient der ID.7, die kombinierte Leistung des Allradantriebs summiert sich auf 411 kW.

Beim ID.X Performance handelt es sich um ein Showcar, das zeigen soll, was mit Volkswagens MEB-Plattform möglich ist. Von der ID.7-Limousine hat das unverkäufliche Modell den permanenterregten Synchronmotor an der Hinterachse geerbt. Diesen haben die Entwickler um einem Asynchronmotor an der Vorderachse ergänzt. So kommt der ID.X Performance auf einen Output von 411 kW plus Boost-Funktion.

„Die Vorteile dieses Antriebstyps sind seine kurzzeitige Überlastfähigkeit sowie seine besonders geringen Schleppverluste“, kommentiert Volkswagen in einer Unternehmensmitteilung. Daher eigne sich dieser Motortyp optimal, um kurzzeitig mehr Leistung in einem Boost-Modus bereitzustellen. Die Steuerung des Antriebsmoments übernimmt dabei ein Fahrdynamikmanager, der im ID.X Performance auch die Arbeitsweise der Hinterachsquersperre steuert. Geregelt wird die Funktion über ein separates Display mit 17-Zentimeter-Bildschirmdiagonale in der Mittelkonsole.

Weitere Leistungsdaten sind aus dem ID.7 bekannt. So kommt bei der Performance-Limousine der von Volkswagen bekannte 77-kWh-Akku mit bis zu 200 kW DC-Ladeleistung zum Einsatz. Eine Reichweitenprognose liefern die W0lfsburger nicht, dafür werden die „Performance-orientierte Fahrwerksauslegung“ und die „ausdrucksstarke Optik“ ins Rampenlicht gerückt. Design-seitig fallen vor allem sportliche Akzente auf, darunter Frontsplitter, Heckdiffusor, eine um 80 Millimeter verbreiterte Spur und ein um 60 Millimeter tiefergelegtes Fahrwerk. Dieses soll „mit besonders straffen Federn“ für ein besonders dynamisches Fahrgefühl sorgen.











Was noch? Das Fahrzeug fährt mit getönten Rückleuchten vor und steht auf 20 Zoll großen Sport-Leichtmetallfelgen mit Zentralverschluss und 265er Rennsportreifen. Im Innenraum stechen die Carbon-Schalensitze und rote Designakzente heraus.

„Der MEB bietet uns eine Vielzahl fantastischer Möglichkeiten, mit viel Kreativität an die Fahrzeugentwicklung heranzugehen“, äußert Andreas Reckewerth, Leiter Gesamtfahrzeug MEB. „Für uns war klar, dass wir unser neues Showcar auf dem ID.7 aufbauen wollen, und dass wir dabei die Performance-Steigerung in den Mittelpunkt stellen. So zeigen wir, was möglich ist.“

Enthüllt wurde die elektrische Performance-Limousine auf dem internationalen ID.-Treffen, das vom 5. bis 9. September in Locarno stattfand. „Den ID.X Performance vor ID. Enthusiasten aus ganz Europa zu präsentieren, gibt uns die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Mitgliedern des ID. Drivers Club“, sagt Maria Soni Reissfelder, Head of Marketing & Sales VW ID. Family. „Das Entwicklerteam um Andreas Reckewerth reizt die Möglichkeiten des MEB hier aus und kombiniert sportliche Performance mit der eleganten Linienführung einer Limousine.“

Die elektrische Serien-Limousine ID.7 ist übrigens seit Kurzem im Vorverkauf. Seit Ende August kann das Modell zunächst in der Ausstattungsvariante Pro mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 621 Kilometern zu einem Preis von 56.995 Euro bestellt werden.

