CaetanoBus und Temsa entwickeln Wasserstoff-Reisebus

CaetanoBus und Temsa wollen 2024 einen Wasserstoff-elektrischen Reisebus auf den Markt bringen. Die Kooperation des portugiesischen und türkischen Herstellers sieht vor, im kommenden Jahr als erstes Produkt einen zweiachsigen H2-Reisebus auf Basis einer elektrischen Version des Temsa HD12 zu realisieren.

Die Serienproduktion der zweiachsigen Version streben die Partner für 2025 an. Kurz danach soll ein dreiachsiger Wasserstoff-Reisebus folgen. CaetanoBus und Temsa sprechen dabei von Reichweiten in einer Größenordnung von bis zu 1.000 Kilometern. Die Brennstoffzellen-Technik kommt vom japanischen Konzern Toyota, mit dem CaetanoBus schon länger kooperiert. Und: Die Fahrzeuge sollen dank eines „H2 Dual Systems“ wahlweise mit 350 oder 700 bar getanktem Wasserstoff betrieben werden können, sprich: Die Reisebusse sollen künftig jede Wasserstofftankstelle anfahren können – unabhängig vom dort zur Verfügung gestellten Tankdruck.

Weitere technische Eckpunkte – etwa zum Tankvolumen, der Leistung oder der Batterie – nennen die Partner noch nicht. Klar ist: Beim Temsa HD12, der als Basis des neuen Wasserstoff-Reisebusses dient, handelt es sich um einen 12-Meter-Reisebus mit 53 Sitzplätzen, einem Rollstuhlplatz und einem WC. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 19 Tonnen. Die Maße gibt Temsa auf seiner Website mit 12.276 x 2.550 mm x 3.644 mm an, das Gepäckvolumen mit neun Kubikmeter.

Beide Partner geben an, mit ihrer Entwicklung die europäischen Nachfrage im Fernverkehrssegment bedienen zu wollen. In diesem Sektor sei „Wasserstoffmobilität ein Muss“, betont CaetanoBus in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung. Dass CaetanoBus diesen Standpunkt vertritt, ist klar. Schließlich haben sich die Portugiesen auf den Bau von H2-Bussen spezialisiert. Bisher handelt es sich aber rein um Stadtbusse. Bekanntester Vertreter ist der H2.City Gold.

In der genannten Mitteilung der Portugiesen wird auch auf die Stärken beider Kooperationspartner verwiesen, die nun in der Zusammenarbeit zur Entfaltung kommen soll: CaetanoBus bezeichnet sich dort selbst als Pionier der H2-Antriebsintegration in Bussen. Und Temsa sei ein weltweit anerkannter OEM, der sich auf Fern- und Reisebusse spezialisiert hat, heißt es.

Temsa hat bisher keine Wasserstoff-Busse im Portfolio, aber zwei Batterie-elektrische Modelle für den Stadtbus-Sektor: Den 12 Meter langen Avenue Electron, der laut Angaben auf der Webseite des Herstellers einen E-Antriebsstrang mit 250 kW und 2.700 Nm Drehmoment sowie ein Batteriepack mit bis zu 400 kWh an Bord hat. Sowie den kleineren Elektrobus MD9 electriCITY für enge Straßen und „verhältnismäßig raue Straßenbedingungen“ Der Bus verfügt laut Herstellerangaben über dieselbe Leistung von 250 kW, ein etwas moderateres Drehmoment von 2.600 Nm sowie 200 kWh Batteriekapazität. Vorgestellt hatte das türkische Unternehmen das Elektrobus-Duo 2019 auf dem UITP in Stockholm.

