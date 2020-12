BZ-Busse für Europa: Toyota verstärkt Bande zu Caetano

Toyota wird über das bestehende Joint Venture Toyota Caetano Portugal (TCAP) Anteilseigner beim portugiesischen Bushersteller CaetanoBus und dem Pkw-Finanzdienstleister Finlog. Durch die neue Allianz steigt Toyota mit in die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Brennstoffzellenbussen ein.

Die portugiesisch-japanische Zusammenarbeit trägt schon Früchte: Caetano baut bereits einen Brennstoffzellen-Bustyp mit Toyota-Technik an Bord. Nun will Toyota Motor Europe sein Engagement bei der Entwicklung von BZ-Bussen in Europa vertiefen.

Dazu steigt TCAP, das Joint Venture zwischen Toyota Motor Europe und Salvador Caetano, bei den Portugiesen ein. „Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere historische Partnerschaft mit Toyota auf das Busgeschäft auszuweiten“, äußert TCAP-Chef Jose Ramos. „Indem wir unser Know-how und unsere personellen Ressourcen mit Caetano Bus austauschen sowie das bekannte Toyota-Produktionssystem (TPS) einführen, wollen wir einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Wasserstofftechnologie in der Gesellschaft leisten.“ Gleichzeitig wird TCAP auch Anteilseigner bei Finlog, um ein Bus-Leasingprogramm zu entwickeln.









„Diese neuen Allianzen stärken unsere Beziehungen zur Caetano-Gruppe und geben uns die Möglichkeit, weiter von ihrem Unternehmergeist und ihrer Agilität zu lernen“, sagt Dr. Johan van Zyl, Präsident von Toyota Motor Europe. „Mit der Einführung von Toyota-Brennstoffzellenbussen werden wir unser Angebot an emissionsfreien Fahrzeugen in Europa weiter ausbauen.“

Caetano Bus hatte im Oktober 2019 seinen ersten BZ-Bus namens H2.City Gold mit Mirai-Technologie an Bord vorgestellt. Kombiniert mit fünf Wasserstoff-Tanks, die insgesamt 37,5 Kilogramm H2 speichern können, sollen die Busse bis zu 400 Kilometer weit fahren können. Ein Tankvorgang mit 350 bar soll laut dem Hersteller weniger als neun Minuten dauern.

toyota-media.de