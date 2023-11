Cabify beschafft knapp 200 neue Elektroautos zum Einsatz in Madrid

Die neue E-Auto-Flotte besteht aus einem Mix der Modelle Tesla Model 3, Kia eNiro, Citroën ë-C4x und Hyundai Ioniq 5. Die Beschaffung sei Teil der E-Roadmap des Unternehmens, die der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission unterstützt werde, wie Cabify mitteilt. Ziel des Fahrtenvermittlers ist es, bis 2025 alle Fahrten auf seiner Plattform in Spanien und bis 2030 auch in Lateinamerika mit emissionsfreien Fahrzeugen abzuwickeln.

Die Plattform hat nach Angaben aus dem Frühjahr 42 Millionen registrierte Nutzer und 1,2 Millionen Fahrer in Europa und Südamerika. Das Unternehmen setzt emissionsarme Projekte in beiden Regionen durch Allianzen mit Herstellern und In-App-Kategorien um, die nur elektrifizierte Fahrzeuge (einschließlich Plug-in-Hybride) enthalten.

„Mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission unternehmen wir die notwendigen Schritte, um die Dekarbonisierung des städtischen Mobilitätssektors anzuführen. Bis 2025 null Emissionen zu erreichen, ist ein ehrgeiziges Ziel, aber wir haben die richtige Strategie, um es zu erreichen“, so Juan de Antonio, CEO und Gründer von Cabify.

„Wir von Vecttor sind weiterhin Vorreiter bei der Elektrifizierung in Spanien, und dieser Meilenstein ist ein weiterer Beweis dafür. Nach der Integration dieser Fahrzeuge werden alle Vecttor-Fahrzeuge in Spanien das ECO- und Zero-Label tragen, wobei 24 % der Fahrzeuge das Zero-Label tragen und die restlichen 76 % das ECO-Label. Im Gegensatz dazu haben in Spanien weniger als 4 % der Fahrzeugflotte eines dieser Labels. Unser Engagement für Technologie und Nachhaltigkeit ist unser bestes Bewerbungsschreiben“, sagt Miguel Ángel Toledo, CEO von Vecttor.

Cabify hatte letztes Jahr auch 40 Exemplare der Mobilize-Limousine für Madrid angekündigt. Ob die inzwischen im Einsatz sind, ist unklar. Denn gegenüber französischen Medien hat Renault bestätigt, dass die Vermarktung der E-Limousibe eingestellt wurde.

Quelle: Infos per E-Mail, traveldailynews.com