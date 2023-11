Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider schreibt, wollen Toyota Motor, Toyota Industries und Aisin Ende dieses Jahres Denso-Aktien im Gesamtwert von etwa 700 Milliarden Yen (4,3 Milliarden Euro) verkaufen, was rund zehn Prozent des Werts von Denso entspricht.

Ein Sprecher von Toyota Motor gab gegenüber Reuters zunächst an, dass man sich zu Denso nicht äußern könne. Inzwischen hat der Autobauer den Bericht im Kern bestätigt. Toyota Motor hielt Ende September rund 24,2 Prozent der Anteile von Denso – nach dem Verkauf sollen es noch 20,0 Prozent sein, Toyota bleibt also der Hauptaktionär.

Toyota Industries erklärte, es sei in der Sache noch nichts entschieden. Der Zulieferer Aisin, der zu 30 Prozent der Toyota-Gruppe gehört, gab nur an, dass die Informationen über einen Aktienverkauf nichts seien, was das Unternehmen selbst angekündigt habe.

Denso ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von Komponenten für die Autoindustrie und ein wichtiger Zulieferer von Toyota. Derartige Kreuzbeteiligungen sind in der japanischen Wirtschaft historisch gewachsen und daher üblich – in den vergangenen Jahren haben aber immer mehr Firmen diese Beteiligungen langsam aufgelöst.

Wie Reuters weiter schreibt, plane Denso zudem, einen Teil dieser Aktien auf dem freien Markt zurückzukaufen, um den eigenen Aktienkurs zu stabilisieren. In einer Stellungnahme erklärte Denso, man erwäge einen Aktienverkauf, einen Rückkauf und andere Kapitalmaßnahmen, es sei aber noch nichts entschieden.

Toyota hat Batterie-Elektroautos lange Zeit nicht priorisiert und mit dem bZ4X in Europa derzeit nur ein BEV bei den Händlern. Zuletzt sind in der Dekarbonisieruns-Strategie der Japaner die Batterie-Elektroautos neben den Hybriden und lange favorisierten Brennstoffzellenautos wichtiger geworden. Mehr zur BEV-Strategie von Toyota lesen Sie hier.

