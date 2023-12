Cybertruck startet mit Range Extender / E-Autofähre in Lübeck / Sixt ohne Tesla

1 – Ostseestaal übergibt E-Autofähre an die Hansestadt Lübeck

Ostseestaal hat eine rein elektrische Autofähre an die Hansestadt Lübeck überführt. Die neue E-Autofähre wird künftig den Lübecker Stadtteil Travemünde mit der ebenfalls zur Hansestadt gehörenden Halbinsel Priwall verbinden. Die Elektro-Fähre wurde von Ostseestaal und dem Tochterunternehmen Ampereship gebaut. Im Hintergrund sehen Sie Aufnahmen von einer Probefahrt. Auftraggeber war das örtliche Verkehrsunternehmen Stadtwerke Lübeck Mobil.

2 – Hylane flottet weitere 32 Hyundai Xcient Fuel Cell ein

Der deutsche Wasserstoff-Lkw-Vermieter Hylane beschafft 32 weitere Brennstoffzellen-Trucks von Hyundai. Die ersten Exemplare sollen direkt nach der Lieferung Anfang des kommenden Jahres an die Miet-Kunden von Hylane gehen. Die Firma ist eine Tochter der DEVK Versicherung mit Sitz in Köln. Anfang November hatte Hylane den Kauf von insgesamt 78 H2-Lkw angekündigt, von denen 26 von Iveco kommen. Zählt man die 32 neuen Trucks von Hyundai hinzu, ist nun also bei 58 Fahrzeugen der Hersteller bekannt.

3 – Tesla schickt den Cybertruck auf die Straße

Tesla hat bei einem Event in seiner Fabrik in Texas die ersten Exemplare des Cybertruck an Kunden übergeben. Außerdem wurden im Konfigurator einige technische Daten, Preise und Auslieferungshinweise publik gemacht. Unerwartet ist, dass das Modell auch mit „Range Extender“ angeboten wird. Rund zehn Exemplare des Elektro-Pickups hat Tesla-CEO Elon Musk vor laufenden Kameras in Texas übergeben. Vorgestellt worden war der Cybertruck Ende 2019 mit dem Versprechen, dass er Ende 2021 verfügbar ist.

4 – Sixt trennt sich von Tesla-Fahrzeugen in seiner Flotte

Und wir bleiben noch kurz bei Tesla, wobei sich der Hersteller über diese Meldung sicher nicht freuen wird: Der Autovermieter Sixt mustert nämlich die Elektroautos von Tesla aus. Dabei soll die Restwert-Problematik bei den E-Autos des US-Herstellers eine besondere Rolle spielen. In Deutschland hatte Sixt das Tesla Model 3 und Model Y erst 2022 an einigen Standorten in Deutschland in seine Flotte geholt.

5 – ZF bietet Reparatur-Kits für E-Antriebe im Aftermarket

Der Zulieferer ZF stellt erstmals Reparatur-Kits für Elektroantriebe für den freien Ersatzteilmarkt bereit. Freie Werkstätten haben damit nun Zugang zu spezifischen Ersatzteilen. Immer häufiger würden sich freie Werkstätten mit Reparaturen an E-Autos beschäftigen und dafür die entsprechenden Ersatzteile benötigen.