Electreon baut Induktiv-Ladeanlage für parkende E-Busse

Dort können jetzt E-Busse rund um die Uhr induktiv geladen werden, ohne, dass ein Kabel eingesteckt werden muss. Es soll zwar eine Verteilung der verfügbaren Leistung zwischen den Ladeplätzen geben, mit welcher Leistung die E-Bus-Batterien induktiv geladen werden können, geht aus der Mitteilung aber nicht hervor.

Electreon verwaltete das gesamte Projekt von Anfang bis Ende, einschließlich der elektrischen Infrastruktur, der erforderlichen Genehmigungen und der Tiefbauarbeiten. Das Unternehmen implementierte außerdem seine Ladesoftware, um das kabellose Laden der E-Busse im Terminal aus der Ferne zu verwalten und zu überwachen.

Die Fahrzeughersteller Higer, Ankai und Sunwin haben die Empfänger von Electreon in ihre Elektrobusse integriert. Da Higer und Ankai laut Electreon den Zulassungsprozess der EU abgeschlossen haben, sei dies ein „wichtiger Schritt auf dem Weg zur Etablierung des drahtlosen Elektrobus-Empfängers als serienmäßig erhältliches Produkt für die gesamte Fahrzeugindustrie“.

Electreon arbeitet auch in diversen Pilotprojekten am induktiven Laden während der Fahrt oder zumindest auf Abschnitten sich wiederholender Strecken von E-Bussen oder E-Lkw im Verteilverkehr. In einem Busdepot ergibt induktives Laden eigentlich nur dann Sinn, wenn die Platzverhältnisse die Installation einer kabelgebundenen Ladesäule zwischen den Fahrzeugen nicht ermöglichen oder eine Lade-Brücke zu aufwändig ist.

Erst in der vergangenen Woche hatte Electreon seine erste US-Teststrecke für induktives Laden während der Fahrt eingeweiht, auch südwestlich von Paris elektrifiziert das Unternehmen einen Autobahn-Abschnitt. In Schweden erprobt Electreon unter anderem das induktive Laden von E-Transportern, bei dem ein Iveco Daily beim Be- und Entladen des Laderaums an der Rampe induktiv mit Strom versorgt werden soll.

prnewswire.com