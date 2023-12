Smart #3 in Deutschland bestellbar

Der #3 ist in Deutschland zu Listenpreisen ab 38.490 Euro erhältlich. Dies gilt wie berichtet für die Variante Pro mit dem kleineren 49-kWh-Akku. Bereits als Smart Ende November das Pro-Modell mit dem 49-kWh-Akku angekündigt hatte, hieß es, dass Bestellungen Ende 2023 möglich sein sollen.

Egal ob mit dem kleinen Akku oder dem 66-kWh-Speicher ab dem Modell „Pro+“: Die Leistung der heckgangetriebenen Varianten liegt bei 200 kW, die Brabus-Version mit Allrad kommt als Top-Modell auf 315 kW. Mit dem kleinen Akku liegt die WLTP-Reichweite bei 325 Kilometern, mit dem großen Akku sind es – je nach Antrieb und Ausstattung – zwischen 415 und 455 Kilometer nach WLTP.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Smart #3 ein weiteres Produkt im Premium-EV-Segment auf den Markt zu bringen“, sagt Wolfgang Ufer, CEO Smart Deutschland. „Nach dem erfolgreichen Start des Smart #1 hoffen wir auf eine ebenso überwältigende Anzahl an Bestellungen und das große Interesse an unseren Autos weiterhin zu wahren. Wir können es kaum erwarten, die Fahrzeuge an die ersten Kunden zu übergeben und den Smart #3 auf den Straßen zu sehen.“

